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洗頭水用錯方法超傷頭皮！1個慳家行為恐脫髮 醫生教2招找回健康秀髮

醫生教室
更新時間：18:03 2026-05-22 HKT
發佈時間：18:03 2026-05-22 HKT

不少港人在選擇個人護理產品時，往往習慣一瓶洗頭水用到見底才更換。這個看似節約、無害的習慣，其實可能讓清潔效果大打折扣，甚至引發各種嚴重的頭皮問題。皮膚科醫生柯博桓指出，頭皮健康與洗頭水的更換頻率息息相關，並列出4大必須定期更換洗頭水的關鍵原因，顛覆大眾過往對頭皮保養認知。

長期不換洗頭水的4大危機 一情況反令頭皮累積

原因1：頭皮菌群失衡

頭皮表面棲息著各種微生物，健康的頭皮環境極之仰賴這些菌群的生態平衡。當長期使用同一款洗髮產品時，洗頭水中的抗菌成分會令特定菌種產生耐受性，導致清潔與抑菌效果逐漸減弱。一旦壞菌趁機滋生，頭皮屑、痕癢感及毛囊炎等問題便會接踵而來。

原因2：清潔效能鈍化

同樣的界面活性劑使用久了，頭皮會逐漸適應其清潔模式，皮脂腺亦會隨之調整油脂分泌量來「對抗」。結果就是明明天天洗頭，頭皮卻越洗越油膩，毛囊口亦變得容易堵塞，導致油脂粒與暗瘡愈冒愈多。

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原因3：化學成分累積

市面上許多洗頭水都含有矽靈、防腐劑或香精等成分，短期使用或許不會有明顯異樣，但若長期累積在頭皮與毛囊周圍，便會形成持續的慢性刺激，頭皮容易敏感的人士對此需要格外留神。

原因4：未能迎合頭皮轉變

香港四季天氣轉變明顯，夏天濕熱出油量大增，冬天乾燥則容易脫屑；再加上生理期前後的荷爾蒙波動，或工作壓力大時，頭皮都會變得更加敏感。頭皮的狀態其實隨時在變，同一款洗頭水根本無法應付所有情況。

如何正確評估與挑選洗頭水

對策1：每隔數月定期評估

想正確更換洗頭水，建議每1至3個月評估一次自己的頭皮狀況，千萬別等到頭皮出現發炎或脫髮等嚴重問題才臨渴掘井。

對策2：依據季節與症狀換季

市民應依照季節或當下的頭皮狀況適時切換產品。例如發現最近出油情況嚴重，應暫時更換為控油配方；若感覺頭皮乾癢，則應改用舒緩保濕款式。準備兩款不同功效的洗頭水輪流使用。

資料來源：皮膚科醫生柯博桓

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