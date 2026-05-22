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40歲男急性中風後腦幹死亡 捐贈多個器官救6命遺愛人間 聯合醫院設公開儀式致敬

醫生教室
更新時間：10:59 2026-05-22 HKT
發佈時間：10:59 2026-05-22 HKT

一名40歲男子急性中風導致腦幹死亡，在最悲痛時刻，其妻決定成全亡夫熱心助人的性格，忍痛捐出他的多個器官，成功移植給6位受贈者。為答謝這份無私奉獻，聯合醫院更設公開儀式，一眾醫護列隊肅立，為這位英雄作最後致敬。

40歲港男急性中風後腦幹死亡 捐贈多個器官救6命遺愛人間

九龍東智‧SMART【智慧醫院】在Facebook專頁發文，年約40歲的阿龍（化名）因急性中風，不幸導致腦幹死亡。面對突如其來的噩耗，他的太太在最沉重、最艱難的時刻，回想起亡夫生前總是熱心助人，於是與家人商量後作出了一個無私的決定，捐出他的器官，包括心臟、肝臟、一對腎臟及一對眼角膜，成功移植給6位受贈者，遺愛人間。

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聯合醫院設公開儀式致敬

為了感謝阿龍及其家人的大愛，基督教聯合醫院於5月20日，為他舉行院內首次的「聯合．向生命致敬」告別儀式。在走廊兩旁，一眾醫護人員及醫院院牧代表整齊列隊肅立，向阿龍致以最崇高的敬意，並默默陪伴著阿龍及其家人，走完他人生最後、也是最偉大的一段路。除了列隊送別，醫護人員更特意寫了一張心意卡，親手交給阿龍的家人，以答謝他們的無私奉獻與大愛精神，「延」點了六位病人及背後六個家庭的希望。期望透過阿龍無私奉獻的感人故事，鼓勵更多市民支持器官捐贈，讓無數即將熄滅的生命得以用另一種方式延續，繼續在世上發光發熱。

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 中風11大症狀 眼矇說話不清即求醫

根據本港醫管局資料，缺血性中風是因腦血管栓塞引致,，較為常見，超過七成的中風屬此類。腦血管的粥樣硬化，令腦部動脈中形成血栓；或是在心或頸大動脈所形成的栓子，游離到腦血管，阻塞血流。而心臟其他疾病包括心律不齊、心瓣問題以及冠心病皆可導至中風。

據本港衞生署資料，中風患者事前通常沒有任何病徵，但當病發時會突然出現以下徵狀及影響：

  1. 身體變得虛弱，臉部、手臂或腿部感到麻痺及/或顫動
  2. 半身不遂
  3. 說話不清
  4. 失去說話能力
  5. 嘴歪眼斜
  6. 視力模糊不清
  7. 吞嚥困難
  8. 頭部劇痛
  9. 行動不穩或跌倒
  10. 大小便失禁
  11. 流口水

上述為突發的中風急性病徵。如延誤診治，會造成嚴重的後果，影響康復。而視乎腦部受損的位置及範圍，中風更可能會令患者永久喪失活動能力（如癱瘓），甚至致命。

8類人易中風 過重/缺乏運動增風險

衞生署提醒，高血壓、飲酒過量、肥胖等都是引發中風的高危因素，常見危險因素包括：

  1. 吸煙
  2. 年齡：年紀越大，中風機會越大
  3. 高血壓
  4. 血內膽固醇過高
  5. 過重
  6. 缺乏運動
  7. 先天性腦血管腫瘤或血管壁過薄
  8. 其他疾病如糖尿病、風濕性心臟病等會令中風危險倍增

資料來源：九龍東智‧SMART【智慧醫院】醫管局

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