40歲女子爆痘狂搽幾十種藥膏 徒手擠痘出現「巨窿」恐毀容永久留疤

臉上「爆痘」，不少人習慣自行塗藥膏，甚至用手擠壓，以為幾天就會好轉。然而，杭州一名40歲女子只因一顆不起眼的小痘痘，短短幾個月內臉上竟出現又深又大的「巨窿」傷口，面臨永久毀容風險。

40歲女子臉頰長出小痘痘 兩個月變噩夢

40歲的吳女士在兩個多月前，發現右臉頰靠近下顎處長出一顆米粒大小的硬塊，微微疼痛。憑著以往經驗，她認為是普通青春痘，便拿出家中常備的痘痘藥膏塗抹，以為三、四天便會消退。一周後，痘痘不但沒有消失，反而更大粒、紅腫加劇、疼痛更明顯。由於工作繁忙，吳女士一直沒有求醫，而是陸續購買了幾十種藥膏，包括國產、進口產品，以及來路不明的「網紅偏方藥膏」，交替塗抹了兩個多月。其後臉上的痘痘不但沒有好轉，反而越來越大，更出現化膿發炎。

自行擠走硬粒 臉頰現「巨窿」

上月，吳女士發現膿瘡處長出一顆黃豆大小的硬粒，痛得鑽心。她沒有進行任何消毒，便徒手強行拔出，之後臉頰上出現一個又深又大的「巨窿」，滲出血液和膿液，劇烈疼痛嚴重影響進食和睡眠，右臉頰紅腫灼熱，連張嘴說話、吃飯都十分困難。吳女士立即趕到西湖大學醫學院附屬杭州市第一人民醫院求助。

亂用藥+徒手擠痘 皮膚感染侵及咬肌

皮膚性病科副主任鍾劍波醫生指出，吳女士右臉頰有一個直徑約2毫米的深洞，周圍紅腫明顯，膿液滲出且帶有異味。鍾醫生為她安排磁力共振檢查，結果顯示膿瘍已侵犯到咬肌表面。若再拖延，細菌可能擴散引發全身感染，甚至影響面部神經。

【同場加映】男子嘴唇生暗瘡8年未癒 求醫驚揭患皮膚癌 留意皮膚7大癌變徵兆

鍾醫生指出，吳女士的情況是「盲目用藥」加上「自行拔栓」，導致皮膚感染嚴重惡化。他隨即為她進行緊急清創，清除膿液、壞死組織及殘留藥膏，並處方抗感染藥物。由於感染嚴重、傷口很深，吳女士需要長期換藥治療，康復周期至少3至6個月，而且很大機會留下永久疤痕。「現在我天天戴口罩不敢見人，真後悔沒有及時去醫院。」吳女士懊悔不已。

醫生診斷「皮脂腺囊腫合併感染」非普通痘痘

鍾醫生判斷，吳女士臉上的硬塊其實是「皮脂腺囊腫合併感染」，並非普通青春痘。胡亂塗抹抗痘藥膏只會刺激炎症擴散。此外，用手擠壓、拔除硬栓會帶入細菌，破壞皮膚組織，甚至引發咬肌間隙感染、顱內感染等嚴重併發症。

鍾醫生表示，臨床上類似吳女士的患者並不少見。很多人誤以為皮膚上的小粒粒隨便塗藥膏就能好，卻忽略了潛在風險。來路不明的藥膏多數可能非法添加類固醇或抗生素，短期看似有效，長期卻會破壞皮膚屏障，引發類固醇依賴性皮膚炎，令炎症更難治癒。

鍾醫生提醒，面部肌膚非常嬌嫩，出現痘痘等異常情況時，千萬不要：

盲目使用來歷不明的藥膏：特別是混合使用多種藥膏，對皮膚的傷害更大。 自行擠壓、摳挖或拔除硬栓：這些動作會將細菌帶入傷口，造成更深層的感染。 拖延就醫：若皮膚問題持續紅腫、疼痛、化膿，或簡單處理後沒有好轉，應立即到求醫。

資料來源：環球網

延伸閱讀：痘痘貼點揀好？一文分清含藥性/不含藥性/微針型暗瘡貼幾時用 拆解5大常見錯誤