30歲女子用瘦瘦針3年 減走近100磅 虛弱到「開罐頭也吃力」研究揭或令肌肉流失 等同老10歲

瘦瘦針在全球掀起熱潮，數以百萬計人士成功擺脫肥胖困擾。然而，最新研究揭示，這類被俗稱為「瘦瘦針」的藥物，在快速減去脂肪的同時，亦可能導致肌肉大量流失，程度相當於自然老化10年以上，帶來意想不到的健康風險。

瘦瘦針｜肌肉流失可達10% 等同老了10歲

據外媒報道，美國糖尿病協會最近公布的研究結果指出，GLP-1類肥胖治療藥物除了減少體脂肪外，亦會引發肌肉質量的下降，部分使用者經歷了高達10%的肌肉流失。研究人員將這種程度的下降描述為「與通常老化10年以上所出現的肌肉流失」程度相當。

研究人員指出，短期內大量流失肌肉會引致虛弱、身體不穩、協調能力下降，同時減慢新陳代謝，增加日後體重反彈的風險。

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瘦瘦針｜真實個案：減走近百磅、開罐頭也吃力

美國喬治亞州30歲女子Chanel Robinson，使用瘦瘦針Mounjaro近3年，成功減掉近100磅，膽固醇回歸正常，多囊卵巢症候群亦受控。但她漸漸發現背後的健康代價：

每天肌肉疲勞

身體虛弱

經常感到寒冷

連開罐頭也感吃力

來自美國丹佛的30歲Rayna Kingston注射瘦瘦針Zepbound後，翌日已極度疲勞、需由伴侶將飯菜送到床上，更無法運動，醫生亦未有提供任何肌力訓練或肌肉維持的指導，最終在2個月內停藥。

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瘦瘦針｜女患者更易有副作用 用藥必須配合運動

醫學界擔憂，快速減肥可能同時帶來肌肉流失的問題。肌肉流失在一般減肥過程中亦可能發生，但若在短時間內急劇惡化，可引發基礎代謝率下降、體重反彈。

參與該研究的Daniel Green指出：「在治療肥胖的過程中，我們實際上正在增加身體的虛弱程度。」他表示，不少服用者起初感覺良好，但很快便感到虛弱和嗜睡。他強調，使用這類藥物必須與肌力訓練結合，減慢肌肉流失，建議藥盒上應標明「必須配合阻力訓練使用」。

去年意大利杜林一所大學醫院的研究指出，使用GLP-1藥物後肌肉流失的副作用，在女性患者中可能比男性患者更易產生不良反應。其他常見副作用包括噁心、腹瀉、偏頭痛，以及較罕見的胰臟炎。

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瘦瘦針｜50歲以上高危族群 肌肉流失加速老化

專家表示，肌肉快速流失對50歲以上、患有骨質疏鬆或行動不便的人士尤其危險，可增加受傷風險。猶他大學副教授Katsu Funai指出：「肌肉流失對行動和生活品質有害，而且不安全。」

資料來源：Seoul Economic Daily、WSJ

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