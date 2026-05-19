研究證每日食杏仁 皺紋自然減淡9% 兼可防紫外線？專家拆解抗衰老原因

想減少皺紋、延緩皮膚老化，除了搽護膚品，飲食亦好重要。美國皮膚科醫生兼YouTuber Dr Dray（Dr Andrea Suarez）曾在影片中分享，每日適量進食杏仁，更可以令面部皺紋明顯減淡9%。到底要如何吃、每日吃幾多粒有助抗老？

杏仁為何可抗衰老？

Dr Dray解釋，皮膚是身體最大的器官，肩負對抗外來侵害及鎖住水分的重任。老化過程無可避免，但可以透過營養延緩。食物中的成分可透過三種途徑幫助皮膚：

提供皮膚所需原料：被消化吸收後直達皮膚組織 減少氧化損傷：對抗自由基，避免DNA受損及脂質氧化 增強皮膚自身的抗氧化系統：協助酵素更有效處理環境壓力

而杏仁正是集多種好處於一身的食物：

豐富維他命E（α-生育酚） ：融入皮膚細胞的脂質膜，隨時對抗破壞脂質的自由基

：融入皮膚細胞的脂質膜，隨時對抗破壞脂質的自由基 含植物固醇、角鯊烷、錳、鎂 ：有助皮膚屏障健康

：有助皮膚屏障健康 提供蛋白質及膳食纖維 ：促進腸道健康

：促進腸道健康 富含多元不飽和及單元不飽和脂肪酸 ：維持屏障功能，減少水分流失，阻隔刺激物

：維持屏障功能，減少水分流失，阻隔刺激物 杏仁皮含酚類及多酚化合物：進一步增強抗氧化能力

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研究證實：日吃杏仁皺紋減少9% 抗紫外線能力增

Dr Dray引述多項對照試驗：

2019年研究（16周）

對象 28名停經後女性（膚色較淺） 方法 一組每日從杏仁攝取20%熱量，另一組進食等熱量零食 結果 杏仁組面部皺紋比實驗開始時減少9%，皮脂分泌及皮膚屏障功能不受影響 攝取量 約59克杏仁（約46粒）

2021年研究（24周）

對象 同樣為停經後女性 結果 在第16及24周，杏仁組皺紋持續顯著減少，對照組無變化 額外發現 杏仁組的黑色素沉澱有改善，可能與維他命E抑制黑色素生成有關

對照組皮脂分泌反而增加，研究人員認為與其零食每日多8克糖有關

2021年亞洲女性研究（12周）

對象 18至45歲健康亞洲女性（膚色深淺範圍更廣） 方法 每日進食1.5安士杏仁（約246卡路里）或蝴蝶酥零食（200卡路里） 結果 杏仁組的「最低紅斑劑量」（MED）顯著提升，意味皮膚更能抵禦紫外線傷害

皮膚粗糙度、黑色素、水分及油脂分泌無明顯差異

點樣食最有效？每日攝取約46粒杏仁

Dr Dray指出，上述研究中，參與者每日攝取約46粒杏仁（約50-59克），並以杏仁取代日常部分熱量，而非額外添加。她建議：

可將杏仁作為健康零食，或加入早餐燕麥、乳酪中 無需追求大量，均衡飲食才是關鍵 若對杏仁過敏或不喜歡，可從其他堅果或種子獲取類似營養

但Dr Dray強調，目前研究時長僅16至24周，長期效果仍需更多數據，更指出：「合理均衡的飲食比單一神奇食物更重要。杏仁只是其中一個好選擇，並非人人必需。」

若想從天然食物入手延緩皮膚老化，每日一小把杏仁，配合防曬及健康生活習慣，或許是最簡單又美味的抗衰老策略。

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