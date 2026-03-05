婦產科名醫林禹宏病逝終年63歲 抗癌10年曾歷骨髓/雙肺移植 出書鼓勵癌症患者「活著就有希望」

台灣婦產科名醫林禹宏醫生與血癌頑強搏鬥10年，歷經骨髓、雙肺移植等重重難關，他生前更出書鼓勵癌症患者「活著就有希望」，這位「抗癌鬥士」最終不敵病魔，於前日（3日）逝世，終年63歲。

綜合台媒報道，新光醫院前婦產科主任林禹宏，52歲時確診血癌，自此展開漫長的抗癌路，期間歷經化療、復發、骨髓移植，更曾因7度肺炎，戴上葉克膜長達2個月，最終等待12個月才完成雙肺移植，奇蹟般地「二次重生」。他在2024年6月宣布退休後，曾多次發文反思，指自己沒有輻射或基因突變等常見誘因，推測致癌關鍵極大機率是「長期睡眠不足與壓力」。

他自省，從高中起每天睡不到6小時，成為主治醫生後，半夜接生、緊急手術更是家常便飯，並表示：「生病後回想起來，簡直是慢性自殺。」他語重心長地指出，長期睡眠不足雖不直接致癌，但會引發免疫功能下降、褪黑激素減少、慢性發炎、影響DNA修復及內分泌失調等。

使用呼吸器上仍分享患癌經歷 出書鼓勵患者「活著就有希望」

林醫生即使在自身病危之時，他仍心繫醫療。根據《三立新聞網》的獨家報導，當時該媒體記者曾用LINE文字傳訊訪問林禹宏對此的看法，但當時他正因嚴重感染住院，需使用呼吸器。但他仍在病榻上，用LINE以400多字詳細回覆記者提問，分享血癌的治療經驗與醫療資訊。此外，林醫生在退休生活仍經常出席公眾場合為病友們打氣，並常在Facebook上宣導醫療健康資訊。他更在2024年獲得十大抗癌鬥士肯定，將自身經歷寫成《二次重生》一書，稿費全數捐給「器官捐贈移植登錄中心」，告訴所有正在與癌症搏鬥的人:「活著，就有希望。」

遺愛人間 兒子誓延續精神：他是我一輩子的榜樣

林醫生與血癌搏鬥長達10年，惜最終不敵病魔。其家屬昨日（3日）透過社交平台發布影片證實，林醫生已於清晨5時20分在家人陪伴下安詳離世。其子表示，父親是上天派下來的天使，為了完成身為醫師的使命，當功德圓滿，就是他回歸天家的時候。他將會延續父親的精神，用父親的方式繼續幫助人，父親永遠是他一輩子的榜樣。

新光醫院昨日（4日）亦發聲明哀悼，讚揚林禹宏在不孕症與生殖醫學領域擁有深厚的臨床經驗與學術地位，在醫學研究與臨床實務上貢獻卓越，以精湛醫術與視病如親的態度，親手迎接無數新生命的誕生。

甚麼人容易患血癌？白血病高危因素是甚麼？

醫管局指出，白血病的真正致命原因尚未知曉，但以下8種因素有機會增加患上血癌的風險：

65歲以上人士，風險會隨著年齡增加 暴露於大量輻射的環境 過往接受過某些抗癌藥物治療 長期暴露於化學物質：例如苯及其衍生物 病毒感染 吸煙 與基因遺傳有關：例如唐氏綜合症 其他血液疾病的病史：例如骨髓發育不良症

患上血癌要注意甚麼？避免與1類人接觸？

在治療方面，醫管局指血癌的治療手段以化療、類固醇治療及骨髓移植等為主。至於血癌患者方面，醫管局建議患者接受治療前後和康復期間，都要注意以下事項：

定時服藥：病人應了解各種口服化療藥，或是預防感染藥物或其他藥物的服用方法及副作用，不應自行停止藥物。 定期檢查：治療結束後，醫生會要求病人定期做檢查和驗血，以了解病人的健康狀況和血球數目，以及早偵測復發情況。 飲食：癌症治療期間或會削弱病人免疫力，為減低感染風險，病人應避免進食生或未煮熟的食物（包括蔬菜、肉類、家禽、蛋、海鮮等）和生或未經高溫消毒的乳製品。 預防感染：病人接受治療後，身體抵抗力較差，需特別注意家居和個人衛生，避免出入公共場所，出門謹記戴上口罩。 避免與水痘患者接觸：病人一旦感染水痘需馬上治療，否則引起併發症，死亡率極高 預防出血：家居空調保持適度的潮濕，避免鼻腔因乾燥出血；注意日常行動安全，避免損傷

資料來源：三立新聞網、自由時報、祝你健康、醫管局

