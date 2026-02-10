古天樂自爆曾遇奪命車禍 腦有瘀血致短暫失明 直認「的確有失憶」

古天樂近日接受鄭裕玲《The Do Show》專訪，親身剖白不為人知的健康問題，自爆青少年時期更遇嚴重車禍導致腦積血，曾數度短暫失明，直言至今「的確有失憶」；更透露拍攝《尋秦記》時曾過勞，高燒至102度險燒壞腦，憑「搏到盡」的形象深入民心。

童年常突發短暫失明 腦缺氧有瘀血

古天樂透露其健康問題源於出生時，「這是我媽媽說的。我長大後知道，是因為在小學五、六年級時，我的眼睛經常突然看不見東西。」他描述，眼前會突然被強烈白光籠罩，持續約十數秒，一日可發作4至5次，求醫後發現腦內有瘀血。「醫生說，這情況若非曾遭遇重大事故，就可能是出生時並非順產，因缺氧而產生瘀血。」醫生當時安慰，隨著腦部成長，瘀血位置將不再壓迫神經線，但他童年需因此服藥。

中學時遇奪命車禍 腦積血致後遺症 自揭輕度失憶

在古天樂中五畢業禮當天，過馬路時被貨車撞飛了幾米遠，他右身衣服全破，臉部受傷需縫針，至今留有疤痕。車禍導致腦有積血和瘀血，更帶來後遺症：「有時坐下來會發呆，或者有5、6秒看不到東西，只看到一些光閃來閃去。」意外後，撞他的司機需留院治療，他反而先出院。有傳聞指他有輕度失憶，他直認：「的確是有失憶的。」但他強調，這種忘記與專業無關：「我能準確記住對白，也清楚記得每場戲的細節與走位……但有趣的是，當導演說拍完了，事隔2年，我可能連自己參與過那部戲都忘了。」他坦言常覺得熟口熟面卻記不起對方是誰，認為是演員需接觸太多人所致，記憶呈現選擇性特點，唯獨與演戲相關的細節深刻。

《尋秦記》時過勞高燒102度 拍攝動作戲積累傷痕

古天樂的「工作狂」性格，曾將其身體推向崩潰邊緣。他憶述拍攝《尋秦記》時，某日突然病倒，始發現自己已經發燒到102度，再高一度便會燒壞腦袋。檢查後發現感染黃金葡萄球菌等多種病菌，每日打退燒針、吊鹽水，一周仍未退燒。「當時我很擔心，再不退燒豈不是會燒壞腦子？但醫生說沒有其他辦法，只能等待身體自行康復。」這件事令他深刻反思工作與健康的平衡。

除車禍外，他指多年動作戲生涯亦留下不少傷痕。拍攝《柔道龍虎榜》時，他需被郭富城多次重摔在地，甚至試過「第一次拍武打戲拍到衣服全碎了」。在《黑社會》中拍攝將演員扔下水的一鏡到底場面，即使做足安全措施，他仍感到恐懼。

古天樂近月在網上十分活躍，早前他在Threads分享與父母的合照，他一向習慣拍照不做表情，卻意外發現自己在照片中竟自然微笑，「那晚望著照片，忽然流了眼淚」提到父親年紀也大了，他決心珍惜每一頓與家人相聚的時刻，「我不敢帶爸爸去旅行，擔心途中發生一些處理不了的事。」經歷多次健康危機，他對生命有更深體悟，專注於珍惜當下相處時光。

腦受傷是甚麼？

醫管局指，頭部受傷/腦受傷的常見成因，通常包括跌倒、交通意外、工業意外、運動創傷，以及打鬥等情況。頭部受傷可能導致以下健康問題：

頭皮損傷：例如撕裂、瘀血或出血。 顱骨骨折：顯示創傷程度嚴重，必須儘快接受診治。 顱內出血：血塊積聚可令腦壓上升，甚至危及生命。 腦部受創：外力衝擊可導致腦組織損傷，嚴重者可能造成腦功能衰竭及死亡。 腦震盪：腦神經功能出現短暫障礙，例如會短暫昏迷或失去記憶。

部分傷者在頭部受傷後，可能會出現一些持續症狀，例如：

頭暈

頭痛

耳鳴

易倦

記憶力變差

難以集中精神

情緒低落

大部分症狀會在數月內逐漸消退，但亦有部分人的症狀可能會持續較長時間。

延伸閱讀：郭鋒患淋巴癌自揭煙酒不離手 淋巴結腫大/皮膚增厚是警號

---

相關文章：

看頸部5大變化自測健康 皮膚有1特徵是高血脂？頸腫是甲亢/淋巴癌？

28歲女確診4期淋巴癌 半年後已康復！及早發現7大警號可保命

28歲女常打鼻鼾臉腫 求醫揭患淋巴癌晚期 出現7症狀即求醫

日本研究嚴選18大抗癌蔬果 這種食物擊敗蘆筍/椰菜花奪冠 醫生讚有效防乳癌/大腸癌！