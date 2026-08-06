取代白飯最強清單！營養師推介33種全穀雜糧控糖/護腸 降膽固醇必吃燕麥？

日日吃白飯怕肥又怕血糖急升？想健康減脂其實毋須戒絕澱粉質，也營養師公開取代白飯最強清單，嚴選33款優質全穀雜糧，更有控糖、降膽固醇等功效。

營養師推介33種全穀雜糧控糖/護腸 降膽固醇必吃燕麥？

營養師高敏敏於Facebook專頁發文指，我們每天食用的主食不只為了填飽肚子，更直接影響體內的血糖、體力及腸道健康。只要將每日食用的白飯，抽出三分之一或以上換成「未精製五穀雜糧」，就能輕鬆令身體更健康。全穀就是保留「麩皮、胚乳、胚芽」的穀類。其主要營養成分除了蛋白質及碳水化合物外，更包含三大關鍵營養：維他命A（促進皮膚健康）、維他命B雜（維持能量代謝）及膳食纖維（促進腸道蠕動）。她為大家整理了33款優質的全穀雜糧，可依照個人喜好加入日常三餐中替換白飯：

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米類

糙米： 保留麩皮與胚芽，纖維與礦物質比白米高，有助穩定血糖。

保留麩皮與胚芽，纖維與礦物質比白米高，有助穩定血糖。 胚芽米： 口感最接近白米，但營養升級，極適合全穀入門者。

口感最接近白米，但營養升級，極適合全穀入門者。 小米： 富含鎂與鐵，適合日常補充元氣。

富含鎂與鐵，適合日常補充元氣。 紅米： 含天然植化素，幫助身體抗氧化。

含天然植化素，幫助身體抗氧化。 黑米： 花青素豐富，對心血管健康大加分。

花青素豐富，對心血管健康大加分。 紫米： 抗氧化力好，適合煮飯或製作甜湯。

抗氧化力好，適合煮飯或製作甜湯。 五穀米： 多種穀物混合，營養攝取更全面。

多種穀物混合，營養攝取更全面。 十穀米：纖維量再升級，大幅增加飽肚感。

麥類

燕麥： 富含β-葡聚糖，有助降低膽固醇。

富含β-葡聚糖，有助降低膽固醇。 蕎麥： 不含麩質，對腸胃負擔較低。

不含麩質，對腸胃負擔較低。 小麥： 提供植物性蛋白質，適合高活動量族群。

提供植物性蛋白質，適合高活動量族群。 大麥： 幫助腸道好菌生長，促進消化。

幫助腸道好菌生長，促進消化。 藜麥：蛋白質品質極佳，含多種胺基酸。

豆類

紅豆： 富含鉀與纖維，幫助擊退水腫。

富含鉀與纖維，幫助擊退水腫。 綠豆： 清爽好消化，非常適合炎熱夏天。

清爽好消化，非常適合炎熱夏天。 花豆： 礦物質含量高，口感紮實。

礦物質含量高，口感紮實。 皇帝豆： 澱粉與蛋白質兼具，直接當主食比例剛好。

澱粉與蛋白質兼具，直接當主食比例剛好。 鷹嘴豆： 優質植物蛋白代表，健身一族必備。

優質植物蛋白代表，健身一族必備。 扁豆： 穩定血糖，有助延長飽肚感。

穩定血糖，有助延長飽肚感。 豌豆： 維他命與纖維兼顧，小朋友也容易入口。

維他命與纖維兼顧，小朋友也容易入口。 蠶豆：富含葉酸，對身體造血有幫助。

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根莖類

番薯： 高纖維，有效促進腸道順暢。

高纖維，有效促進腸道順暢。 薯仔： 鉀含量豐富，只要控制正確份量就不怕肥。

鉀含量豐富，只要控制正確份量就不怕肥。 南瓜： 富含β-胡蘿蔔素，對皮膚健康有益。

富含β-胡蘿蔔素，對皮膚健康有益。 山藥： 幫助消化，對腸胃虛弱族群非常友善。

幫助消化，對腸胃虛弱族群非常友善。 芋頭： 澱粉質地細緻，但進食份量需要控制。

澱粉質地細緻，但進食份量需要控制。 蓮藕： 多酚與纖維兼具，口感爽脆。

多酚與纖維兼具，口感爽脆。 蓮子：屬性溫和滋補，適合用來煲湯或做甜品。

其他穀雜糧

粟米： 含抗氧化植化素，若當作主食需留意進食份量。

含抗氧化植化素，若當作主食需留意進食份量。 薏米： 促進新陳代謝，有助減少體內水分滯留。

促進新陳代謝，有助減少體內水分滯留。 馬蹄： 清甜爽口，纖維含量絕不低。

清甜爽口，纖維含量絕不低。 栗子： 碳水化合物含量高，適合當作能量來源。

碳水化合物含量高，適合當作能量來源。 菱角： 低脂肪，帶有獨特清香口感。

換走1/3白飯的5大驚人好處

高敏敏總結表示，將主食升級為未精製穀物，是最簡單也最實際的方法。只要踏出這一步，身體就能獲得以下多重好處：

避免飯後血糖飆升，精神不再渙散易攰。

延長飽肚感 ，不知不覺間避免進食過量。

，不知不覺間避免進食過量。 腸道蠕動更順暢，排便更穩定。

促進能量代謝，對日常體態管理更加友善。

大幅提高每餐攝取的營養密度。

資料來源：營養師高敏敏

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