不要只喝綠茶！研究證每日喝1種飲品集7大功效 防癌/糖尿病/高血壓

以為養生只能喝綠茶？有營養師引述多項權威研究指出，每日喝1種飲品不僅能改善高血壓，更隱藏防癌、降血糖及大降中風風險等7大功效。

研究證每日喝1種飲品集7大功效 防癌/糖尿病/高血壓

營養師科提斯於Facebook專頁發文指，千萬別忽略血壓偏高的問題，因為高血壓可能導致心臟衰竭、心臟病發作、中風、腎臟受損及動脈粥樣硬化等多種致命併發症。若發現血壓偏高，除了要及早求醫、按時服藥及配合健康飲食外，不妨先戒掉含糖飲品，改為喝紅茶。研究顯示，長期飲用紅茶不僅有助改善血壓狀況，更具備以下7大功效：

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紅茶集7大功效

1.降低心血管病發生率

Gardner等人的研究分析了1990至2004年間關於紅茶的數據，發現定期飲用紅茶可顯著降低患上心臟疾病的風險；研究亦指出，每天飲用3杯紅茶，能顯著改善體內的抗氧化狀況。

2.調節血脂

Davies等人的研究發現，高膽固醇患者在飲食中搭配紅茶，可有效降低「低密度脂蛋白膽固醇」（LDL-c，俗稱壞膽固醇）。

3.對抗肥胖

Pan等人的研究指出，紅茶多酚可抑制脂質與糖分的消化吸收，從而預防肥胖；同時能減少脂肪細胞增殖，促進脂質分解並減少脂肪囤積。

4.降低中風風險

Larsson等人對74,961名中風患者進行了長達10.2年的追蹤研究，結果發現每天飲用4杯或以上的紅茶，可抑制與中風相關的風險。另外，Arab等人的統合分析收集了來自9項研究、共194,965名成年人（包含4,378名中風患者）的數據，證實每天飲用3杯紅茶即可降低中風風險。

5.預防癌症

Way等人的研究發現，紅茶多酚中的茶黃素對激素依賴型乳癌腫瘤具有預防作用；Liang等人的研究亦證實，紅茶多酚成分對腫瘤細胞能產生抗增殖活性。

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6.降低糖尿病風險

Tanga等人的研究發現，紅茶萃取物能降低血糖水平，並提升身體代謝糖分的能力。Butacnum等人的研究則指出，攝取紅茶可以改善正常人及糖尿病前期患者的飯後血糖。

7.抗氧化

體內積聚過多自由基會提高氧化壓力，損害核酸或蛋白質等生物分子，這是引發多種慢性疾病的核心源頭。而紅茶多酚具備強大的抗氧化功能，可中和自由基，降低氧化壓力造成的後續傷害。

科提斯解釋，紅茶之所以擁有上述強大的健康功能，是因為它富含多酚類化合物——包括表兒茶素沒食子酸酯（EGCG）、茶黃素（Theaflavins）、茶紅素（Thearubigins）、L-茶氨酸（L-theanine）以及多種兒茶素與類黃酮。

但他特別提醒，雖然紅茶擁有多種健康功效，但絕對不能取代正規醫療。大家亦無須過度糾結「到底每日喝多少最有效」，而是應將茶飲視為健康生活的一部分，配合規律運動、均衡進食天然原型食物等，共同打造強健體魄。

資料來源：營養師科提斯

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