打破122年紀錄！南韓42.5℃熱死13人 急發高溫警報 專家教6招防中暑
更新時間：15:00 2026-08-06 HKT
發佈時間：15:00 2026-08-06 HKT
發佈時間：15:00 2026-08-06 HKT
南韓慶尚南道梁山市於8月2日下午測得42.5°C高溫，打破南韓自1904年建立現代氣象觀測以來122年的最高溫紀錄。氣象廳急發第二高等級高溫警報，截至7月底已通報近1900起熱傷害病例、13人死亡。熱傷害及中暑可如何預防？
南韓酷熱飆至42.5度 打破122年紀錄 高溫已致13死
據台媒報道，根據南韓疾病管理廳（KDCA）統計，自5月至7月期間，全國通報熱傷害病例已達1871起，其中已造成13人死亡。南韓氣象廳表示，此次的極端高溫主要大氣成因是雙高壓系統疊加的熱穹效應：
- 副熱帶高壓： 夾帶大量的高溫潮濕空氣移入。
- 青藏高壓： 季節性於青藏高原上空形成，進一步強化大氣增溫，導致天氣極度晴朗、日照強烈。
【同場加映】炎熱天氣殺到！缺水恐中暑/記憶力下降 營養師教4招補水方法 必吃1種高含水量蔬菜
大尺度的大氣高壓沉降，結合慶尚南道梁山市等地的盆地地形（四周環山、空氣不易流通），將熱空氣鎖在地面，最終令氣溫打破122年的歷史紀錄。此外，今年梅雨降雨量較低，造成土壤乾燥，也加劇高溫情況。
【同場加映】6招防中暑：
極端高溫亦迫使韓國職棒（KBO）調整賽程，釜山當地的職棒賽事周六場次宣布取消，周日賽事則順延30分鐘改於晚間6點30分開打，藉此錯開全天最炎熱的時段。
【同場加映】補水防中暑！13款飲品補水排行榜 清水僅排第10名 牛奶打敗運動飲品奪冠？
中暑｜常見症狀
高溫天氣持續，長時間在戶外活動或工作，會增加熱衰竭甚至中暑的風險。中暑並非毫無先兆，患者通常會先經歷熱衰竭，常見症狀包括：
- 頭暈
- 頭痛
- 口渴
- 噁心
- 氣促
- 大量出汗
- 面色蒼白
- 四肢無力
若情況惡化，體溫急升至攝氏41度或以上：
- 排汗量會逐漸減少甚至完全停止
- 皮膚變得乾燥紅熱
- 可能出現全身痙攣或昏迷
- 造成生命危險，不能掉以輕心
【同場加映】夏日防中暑！又熱又濕增加熱衰竭風險 即學急救5步 用酒精抹身竟然有錯？
中暑｜專家教6招日常防護
香港都會大學護理及健康學院講師程志文曾向《星島頭條》分享6招防中暑，大家不妨參考一下：
- 留意天氣：當酷熱天氣警告生效時，應盡量避免長時間進行戶外活動。
- 穿着合適衣物：選擇輕薄透氣、淺色及鬆身的衣物，以利排汗及減少吸熱。外出時應撐傘或佩戴闊邊帽，並在需要時戴上太陽眼鏡。
- 補充足夠水分：多喝水或適當的電解質飲料，補充流失的水分與鹽分。避免飲用含酒精或咖啡因的飲品（如咖啡及濃茶），以免產生利尿作用，加速身體水分流失。
- 避免劇烈運動：高溫、大量出汗及疲勞會額外消耗體力，應避免在酷熱天氣下進行劇烈運動或長途遠足。
- 妥善安排時間：盡量將戶外活動安排在清晨或傍晚較涼快的時段。活動期間若感不適，應立即停止活動，並盡快求醫。
- 調整工作安排：若必須在炎熱環境下工作，應盡可能在工作地點加設遮蔽處，並定時於陰涼處休息，避免長時間曝曬。
中暑｜護理急救5步驟
程志文指，若懷疑身邊有人中暑，請謹記以下急救步驟：
應該：
- 保持冷靜，立即致電「999」召喚救護車。
- 若身處室內，請即時開啟風扇或冷氣調節室溫；若在戶外，盡快將患者從高熱環境中移至陰涼通風處。
- 鬆開患者衣物並讓其平躺休息。若出現嘔吐，應讓患者側躺，以保持呼吸道暢通。
- 以濕毛巾為患者抹身，透過水分揮發促進排汗，協助散熱降溫。
- 如中暑人士清醒，可讓其慢慢飲用清水或電解質飲品，補充失去的水分。
不應該：
- 使用酒精為患者抹身降溫。
- 在患者未完全回復清醒時，讓其飲食。
資料來源：EBC
延伸閱讀：酷熱天氣易口乾 不只吃西瓜！營養師推介9大補水蔬果清熱降溫
最Hit
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
2026-08-05 11:46 HKT