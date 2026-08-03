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研究揭3大豆製品屬平價抗癌之星 常喝豆漿患癌率大降28% 附最佳攝取量

保健養生
更新時間：16:00 2026-08-03 HKT
發佈時間：16:00 2026-08-03 HKT

平時常喝的豆漿原來是隱藏「抗癌神物」！有研究指出，有3大平民豆製品能顯著降低整體患癌風險，當中每日飲豆漿，患癌率更可大幅激降28%。

研究揭3大豆製品屬平價抗癌之星 附最佳攝取量

營養師老辜於Facebook專頁發文指，一塊田字格傳統豆腐，大約160克，可提供約14克蛋白質，相當於兩份優質蛋白質。在進食的同時，還能攝取到豐富的植化素與少量鈣質，是非常優質的植物性蛋白質來源。除了補充蛋白質，他更引述了一項於2024年發表在《Nutrients》的研究。該篇大型系統性回顧與Meta-analysis，整合了多項觀察性研究後發現，進食不同種類的黃豆製品，與降低整體癌症風險有著顯著的相關性。

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研究數據明確顯示，黃豆食品的攝取量越高，整體癌症風險便呈現越低的趨勢。當中3大平民抗癌之星的最佳攝取量及功效如下：

3大豆製品屬平價抗癌之星
3大豆製品屬平價抗癌之星

3大豆製品屬平價抗癌之星：

  • 每日增加約61克豆腐，整體癌症風險降低12%。
  • 每日增加54克黃豆製品，整體癌症風險降低11%。
  • 每日增加23克豆漿，整體癌症風險降低28%。

雖然研究數據十分鼓舞，但老辜特別提醒大眾，這項研究整合的主要是「觀察性研究」，目前只能說明兩者具有相關性。這絕對不代表吃得越多就越防癌，大眾更不能期望單靠狂吃就能100%預防癌症。根據目前的醫學證據支持，最理想的做法是將豆腐、豆漿等黃豆製品，適量且長期地納入日常的均衡飲食之中，這才有助於長遠的健康發展。至於黃豆製品與防癌之間的確切因果關係，仍有待醫學界進一步研究確認。

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肺癌、大腸癌成港人癌症死亡率首2位

香港癌症資料統計中心資料顯示，本港首5類致命癌症依次為肺癌、大腸癌、肝癌、胰臟癌及乳癌，2023年按性別劃分首5類致命癌症包括：

致命癌症 男性 女性
1 肺癌 肺癌
2 大腸癌 大腸癌
3 肝癌 乳癌
4 前列腺癌 胰臟癌
5 胰臟癌 肝癌

哪些人較易患上癌症？怎樣減低患癌的機會？

衛生署資料顯示，超過1/3的癌症死亡個案是由可改變或可避免的行為和環境風險因素所造成，包括：

  1. 吸煙
  2. 飲酒 
  3. 不健康飲食，例如進食大量紅肉和加工肉食
  4. 缺乏體能活動
  5. 超重和肥胖
  6. 慢性感染某些病毒，例如乙型肝炎病毒、 丙型肝炎病毒、 人類乳頭瘤病毒（HPV）和伯基特淋巴瘤病毒
  7. 過度暴露於陽光、太陽燈或其他來源的紫外線輻射 
  8. 室内和室外的空氣污染
  9. 透過環境或工作場所接觸到致癌物

另一方面，癌症的風險會隨年齡增長而遞增，家族史和遺傳因素亦會增加患上某些癌症的風險。

世界衛生組織指出，約30-50%的癌症是可預防的，改變或避免一些風險因素能有效減低患癌機會，例如：

  1. 避免吸煙和吸入二手煙
  2. 避免飲酒 
  3. 保持均衡飲食
  4. 多做體能活動 
  5. 保持健康體重和腰圍 
  6. 接種預防乙型肝炎和HPV疫苗
  7. 防止被陽光過度照射 
  8. 遵從職業安全健康規定，包括在適當情況下使用保護裝備，以減少在工作場所接觸到致癌物 
  9. 採取安全性行為

資料來源：營養師老辜《Nutrients》政府資料衛生署

延伸閱讀：美國癌症基金會公布30種抗癌食材 對抗肺癌/乳癌/大腸癌多種癌症 辣椒/大蒜都上榜？

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