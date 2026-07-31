Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夏天爆汗焗出汗疹？醫管局教4招保持皮膚乾爽 警告勿亂用止汗劑/防曬用品！

保健養生
更新時間：11:00 2026-07-31 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-31 HKT

 

夏日炎炎，出街片刻即大汗淋漓，汗水長時間「焗住」皮膚，極易爆發疹！醫管局教4大保持皮膚乾爽秘訣，更提醒大家勿亂用止汗劑或防曬隨時刺激皮膚。

醫管局教4招保持皮膚乾爽 警告勿亂用止汗劑/防曬用品

醫院管理局 Hospital Authority在facebook專頁指出，外出片刻便容易大汗淋漓，全身變得黏膩不堪。熱力加上汗水長時間「焗住」皮膚，極易引發又紅又痕的汗疹。若不想被汗疹困擾，有以下4招保持皮膚乾爽的貼士：

夏天4招保持皮膚乾爽
夏天4招保持皮膚乾爽

夏天4招保持皮膚乾爽：

  1. 穿著透氣吸汗衣物：建議選穿純棉、寬鬆的衣物或排汗衣，以減少皮膚痕癢。
  2. 用濕毛巾抹汗：流汗時，應使用濕毛巾輕輕抹走汗水，避免汗液長時間黏附在表面刺激皮膚。
  3. 勿亂用止汗劑及防曬用品：盡量避免使用市面上的止汗劑或防曬用品。雖然部分產品含有薄荷或酒精等成分，能令痕癢感暫時消失，但極可能會刺激皮膚並引起過敏。若必須使用，建議選用全天然成分的產品。
  4. 避開侷促環境：避免在酷熱或空氣不流通的地方進行活動，以免體溫急升導致排汗量大增，從而誘發汗疹。

醫管局提醒，一般而言，只要保持身體乾爽、注意散熱，並在患處薄塗一層具舒緩保濕效果的護膚膏，汗疹通常會在數天內自然消退。但若汗疹持續且沒有改善，便應及早求醫。

汗疹有何症狀？

有時候皮膚又紅又癢，到底是一般敏感還是生熱痱？根據英國國民保健署（NHS）的指引，無論是成人或兒童，出現汗疹的症狀通常相同。主要包括以下特徵：

  • 皮膚出現細小、凸起的斑點。
  • 患處伴隨發癢及刺痛的感覺。
  • 出現輕微腫脹。
  • 皮疹在白皙的皮膚上會呈現明顯紅色；而在較深色的皮膚上則可能不太顯眼，或呈現灰色/白色。

NHS補充，汗疹可出現於身體任何部位並蔓延開去，但它絕對不會傳染給他人。

資料來源：醫院管理局 Hospital Authority英國國民保健署（NHS）

延伸閱讀：醫生盤點10類皮疹紅腫 自測癌症徵兆 全身變紅或患5種癌？

最Hit
01:22
尖沙咀傷人｜更多細節曝光 好友生日派對散場後 傷者Issac留下再飲出事
突發
19小時前
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
01:06
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
突發
2小時前
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
94歲胡楓急性膽管炎入ICU昏迷4日命懸一線 新抱陪拍片交代健康近況 醫生：福大命大
94歲胡楓急性膽管炎入ICU昏迷4日命懸一線 新抱陪拍片交代健康近況 醫生：福大命大
影視圈
14小時前
馬浚偉上任集團副主席未夠三個月股價升五成 自爆公司深圳園區收養流浪犬 呼籲愛護動物勿棄養。
馬浚偉上任集團副主席未夠三個月股價升五成 自爆公司深圳園區收養流浪犬 呼籲愛護動物勿棄養
影視圈
18小時前
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
01:09
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
社會
2026-07-30 09:46 HKT
中年好聲音4｜周志康最終成績網上流出？  網民嘆「下場」複製劉威煌：冇佢決賽唔使睇
中年好聲音4｜周志康最終成績網上流出？  網民嘆「下場」複製劉威煌：冇佢決賽唔使睇
影視圈
16小時前
一田開設首間24小時便利店YATA GO！開幕優惠猿田彥即磨咖啡低至$10 大賣日本零食飲品+米芝蓮級辣油燒賣+水果沙冰
一田開設首間24小時便利店YATA go！開幕優惠猿田彥即磨咖啡低至$10 大賣日本零食飲品+米芝蓮級辣油燒賣+水果沙冰
飲食
19小時前
熊本地震｜便利店杯麵掃光惟一款無人問津 網民：震災下更不敢試
熊本地震｜便利店杯麵掃光惟一款無人問津 網民：震災下更不敢試
即時國際
8小時前
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」 李修賢寸星爺錢多也沒用 自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
影視圈
2小時前