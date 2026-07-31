夏天爆汗焗出汗疹？醫管局教4招保持皮膚乾爽 警告勿亂用止汗劑/防曬用品！

夏日炎炎，出街片刻即大汗淋漓，汗水長時間「焗住」皮膚，極易爆發疹！醫管局教4大保持皮膚乾爽秘訣，更提醒大家勿亂用止汗劑或防曬隨時刺激皮膚。

醫管局教4招保持皮膚乾爽 警告勿亂用止汗劑/防曬用品

醫院管理局 Hospital Authority在facebook專頁指出，外出片刻便容易大汗淋漓，全身變得黏膩不堪。熱力加上汗水長時間「焗住」皮膚，極易引發又紅又痕的汗疹。若不想被汗疹困擾，有以下4招保持皮膚乾爽的貼士：

夏天4招保持皮膚乾爽

夏天4招保持皮膚乾爽：

穿著透氣吸汗衣物：建議選穿純棉、寬鬆的衣物或排汗衣，以減少皮膚痕癢。 用濕毛巾抹汗：流汗時，應使用濕毛巾輕輕抹走汗水，避免汗液長時間黏附在表面刺激皮膚。 勿亂用止汗劑及防曬用品：盡量避免使用市面上的止汗劑或防曬用品。雖然部分產品含有薄荷或酒精等成分，能令痕癢感暫時消失，但極可能會刺激皮膚並引起過敏。若必須使用，建議選用全天然成分的產品。 避開侷促環境：避免在酷熱或空氣不流通的地方進行活動，以免體溫急升導致排汗量大增，從而誘發汗疹。

醫管局提醒，一般而言，只要保持身體乾爽、注意散熱，並在患處薄塗一層具舒緩保濕效果的護膚膏，汗疹通常會在數天內自然消退。但若汗疹持續且沒有改善，便應及早求醫。

汗疹有何症狀？

有時候皮膚又紅又癢，到底是一般敏感還是生熱痱？根據英國國民保健署（NHS）的指引，無論是成人或兒童，出現汗疹的症狀通常相同。主要包括以下特徵：

皮膚出現細小、凸起的斑點。

患處伴隨發癢及刺痛的感覺。

出現輕微腫脹。

皮疹在白皙的皮膚上會呈現明顯紅色；而在較深色的皮膚上則可能不太顯眼，或呈現灰色/白色。

NHS補充，汗疹可出現於身體任何部位並蔓延開去，但它絕對不會傳染給他人。

資料來源：醫院管理局 Hospital Authority、英國國民保健署（NHS）

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