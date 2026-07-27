美國環孢子蟲疫情逾4000人確診 快餐店生菜是元兇？ 疾控中心教5招預防

近日美國多個州份爆發「環孢子蟲」（Cyclospora）疫情！根據美國疾控中心（CDC）的數據，自2026年5月1日起，已錄得4173宗確診個案，另有亦有7400多宗例尚未確診的個案需要進一步調查和分析。美國疾控中心指，常規的化學消毒或殺菌處理殺不死食物或水中的環孢子蟲，他們列出5個預防寄生蟲感染的貼士。

美國環孢子蟲疫情逾4000人確診

環孢子蟲病是一種由微小寄生蟲環孢子蟲引起的胃腸道疾病。美國疾控中心指出，環孢子蟲外殼堅硬黏附力強，簡單沖洗難以清除，袋裝的即食沙律是過往爆發疾病的高危食物。美國疾控中心經比對逾千名患者的感染過程及追蹤源頭後，發現美國知名墨西哥式連鎖快餐店 Taco Bell 部分分店提供的切絲西生菜是部分病例的感染原因，店方從 Taylor Farms （泰勒農場）採購自墨西哥進口的生菜，相信是部份生菜受污染令顧客受寄生蟲感染。Taco Bell 隨即宣布已停止使用來自該供應商的生菜，Taylor Farms 亦撤回所有產自墨西哥中部地區的生菜。但美國疾控中心指，除此以外可能還有其他潛在的感染來源，目前仍在調查中。

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美國疾控中心指，環孢子蟲病流行季通常為5月1日至8月31日，2026年的疫情爆發季正正始於5月1日。但在某些年份，也曾在該範圍之外發現環孢子蟲病集體病例。

感染症狀

人們通常在食用含有環孢子蟲的食物或飲用含有環孢子蟲的水後約一周（最短2天，最長2週或更久）開始出現環孢子蟲病的症狀。常見症狀包括：

腹瀉

食慾不振

體重減輕

腹部絞痛

腹脹

噁心

疲勞

美國疾控中心指，常規的化學消毒或殺菌處理不太可能殺死食物或水中的環孢子蟲。預防環孢子蟲建議採取以下5個預防措施：

5招預防環孢子蟲

在處理或準備水果和蔬菜前後，用肥皂洗手。 在食用、切開或烹調前，用流水徹底清洗所有水果和蔬菜。即使產品標籤上標示已預先清洗，也務必徹底清洗。 用乾淨的刷子清洗瓜類等質地較硬的水果和蔬菜。 在準備和食用前，切除水果和蔬菜上任何損壞或碰傷的部分。 烹飪可以殺死寄生蟲。由於僅靠清洗無法保證徹底清除寄生蟲，因此可以將農產品烹飪至至少 70°C。

資料來源：美國疾控中心（CDC）

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