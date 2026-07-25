大暑2026｜濕熱傷心傷脾胃 中醫推薦2款消暑食療 防腹瀉/食慾不振

「小暑不算熱，大暑正伏天。」大暑是二十四節氣中夏季最後一個節氣，亦是全年陽氣最盛之時。《內經》云：「大暑，乃炎熱之極也。」此時高溫疊加高濕，最考驗人體心血管功能與脾胃運作。註冊中醫師李天嵐提醒，大暑期間，人體易受「暑濕」侵襲，出現倦怠、食慾不振、腹瀉等，她推薦了2款消暑湯水食療。

大暑2026｜高溫高危 4大族群需留意

李醫師分享，從現代醫學角度，高溫會使血管擴張、心率上升，並增加血液黏稠度，加重心臟負荷，對應中醫「暑熱最易傷心」之說。以下人士在大暑期間尤須提高警覺：

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長者及心血管疾病、糖尿病、慢性腎病患者

戶外工作者、運動員

長時間身處冷氣房，或頻繁出入冷熱環境的都市人（中醫稱之為「陰暑」）

濕熱、痰濕、氣虛等偏頗體質者

大暑2026｜夏季腸胃不適常見類型

不少市民夏天進食後易感「胃頂脹」，食量減少，大便不爽，兼覺疲倦。中醫辨證屬「心下痞」，多為脾虛夾濕熱所致。經典方劑「枳實消痞丸」常用於此症，研究顯示其改善功能性消化不良的有效率約為西藥促動力藥的三倍，副作用相若。夏季腸胃不適大致分為三類：

感染性腹瀉：如食物中毒、諾如病毒，起病急，伴嘔吐、腹瀉、發燒。 脫水或中暑相關：頭暈、口乾、少尿、疲倦，未必有腹瀉。 功能性腸胃失調：如功能性消化不良，反覆脹滿、疼痛、排便異常，與壓力、作息及天氣變化相關。

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大暑2026｜暑熱煩躁，安神寧心亦不可忽視

高溫、高濕、日照長，影響褪黑激素與血清素節律，易令人煩躁失眠。李醫師認為「心主神明，心火旺則神不安」，故大暑期間情緒波動常見。建議晚間保持室內涼爽，睡前避免咖啡因，或透過情志疏導以安神寧心。

大暑2026｜2款消暑湯水食療 健脾和胃清熱生津

李醫師指出，如果能順應節氣，適當以湯水食療調理，可助安然度過盛夏。她分享了2款消暑湯水食療，助大家健脾生津。

1. 陳皮冬瓜水鴨湯

材料：

冬瓜 1斤

生熟薏米 各30克

陳皮 1片

陳腎 2隻

冰鮮水鴨 1隻

鹽 適量

做法：

冬瓜連皮洗淨，去籽後切塊。 薏米、陳腎浸洗備用。 水鴨劏好、洗淨，斬大件，與陳腎一同汆水。 全部材料放入鍋中，加9碗水，大火煮滾後轉小火煲2小時，成4至5碗，加鹽調味即可。

功效：消暑清熱、健脾和胃。冬瓜清熱利水，陳皮理氣化濕，水鴨滋陰補虛，適合暑濕困脾、食慾不振者。

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2. 蘋果山楂紅棗茶

材料：

富士蘋果 半個

山楂 15克

紅棗 5粒

冰糖 適量

做法：

山楂乾、紅棗（去核）用清水沖洗，浸泡10分鐘。 蘋果洗淨，切成小塊。 將所有材料放入600毫升保溫瓶，加滾水焗30分鐘即可飲用。

功效：消食解膩、益氣生津。山楂消肉食積滯，紅棗補氣養血，蘋果生津潤燥，適合飯後飲用，有助紓緩胃脹不適。

醫師指出，大暑雖熱，卻是調理脾胃、清心的好時機。市民可按個人體質適量飲用以上湯水茶飲，並注意補充水分、避免暴曬，保持作息規律。如有不適，建議諮詢註冊中醫師，對症下藥。

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