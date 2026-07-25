哈佛醫學院認證5招抗老護膚 擊退老人斑/魚尾紋/眼袋 仰睡可改善眼袋？

隨著年齡增長，我們臉上會開始浮現歲月痕跡，包括色斑、細紋和眼袋等。雖然我們無法阻止時光流逝，但可以從日常護膚到針對性護理，解決與年齡相關的肌膚問題。哈佛醫學院提出了5個抗老護膚貼士，又講解了擊退老人斑、魚尾紋和眼袋等老化問題的方法。

哈佛醫學院認證5個抗老護膚貼士

隨着年齡增長，皮膚會出現色斑、細紋、眼袋等老化迹象。哈佛醫學院（Harvard Health Publishing）曾公開，膠原蛋白與彈性蛋白流失、油脂分泌減少及皮膚細胞更新減慢，是導致皺紋與乾燥的主因。雖然無法逆轉，但良好的護膚習慣有助延緩老化，關鍵在於保濕、防曬和溫和護理，以下是5個抗老護膚貼士，大家可參考：

5個日常抗老護膚貼士

溫和清潔：每天使用溫和的潔面產品一次，去除污垢和油脂，同時避免帶走肌膚的天然水分。避免使用刺激性強的肥皂，因為它們可能會使肌膚過於乾燥。 定期保濕：隨著年齡增長，肌膚變得乾燥，使用保濕霜有助保持肌膚水潤柔滑。每天洗澡後以及肌膚感覺乾燥時，請塗抹無香型保濕霜，含有玻尿酸或甘油的保濕霜尤其有效。 每日防曬：防曬是抗老最重要的一步。每天塗抹SPF 30或以上防曬霜，即使在陰天或冬季亦然。 使用抗氧化產品：自由基是不穩定的分子，會破壞皮膚細胞。含維他命C等抗氧化劑的護膚品有助對抗自由基，提亮膚色，減少色斑。 溫和去角質：每周一至兩次化學去角質（如維A酸、α-羥基酸等），比物理磨砂更適合抗老。使用時須遵照指示，避免過量刺激皮膚。

【同場加映】台灣興起陰莖增大術 下體打肉毒桿菌透明質酸變粗增雄風 即看原理/風險/適用人群

老化問題｜1.擊退老人斑

老年斑也稱為肝斑或曬斑。這些扁平的棕色、黑色或灰色斑點常見於長期日曬部位，無害但影響外觀。50歲以上的人群中較為常見，但年輕人如果日曬過多也可能出現。以下是一些淡化老人斑的方法。

外用產品 ：含有氫醌、維A酸或維他命C等成分的乳霜和乳液可以淡化老年斑。

：含有氫醌、維A酸或維他命C等成分的乳霜和乳液可以淡化老年斑。 化學換膚 ：皮膚科醫生或其他執照專業人員可將含有α-羥基酸、三氯乙酸、乙醇酸或乳酸等外用成分的化學溶液塗抹於皮膚上。化學換膚可以去除皮膚表層，從而淡化老年斑。

：皮膚科醫生或其他執照專業人員可將含有α-羥基酸、三氯乙酸、乙醇酸或乳酸等外用成分的化學溶液塗抹於皮膚上。化學換膚可以去除皮膚表層，從而淡化老年斑。 雷射治療：雷射療法針對色素細胞，幫助淡化老人斑。這是一種更強效的治療方案，可能需要多次療程。對於膚色非常深的人，應謹慎使用雷射治療。對於患有某些皮膚疾病的人、孕婦以及容易留下疤痕的人，雷射治療也不適用。如果曾經罹患過唇皰疹（單純皰疹），可能需要避免接受雷射治療或採取額外的預防措施。

老化問題｜2.淡化皺紋

皺紋是皮膚上形成的細紋和褶皺，通常出現在眼睛、嘴巴周圍和額頭上。隨著皮膚彈性的喪失，皺紋會逐漸形成，並會因反覆的臉部表情、日曬和重力作用而加深。

維A酸類藥物：促進膠原蛋白生成，增加皮膚厚度，並使皮膚表層更加光滑。處方藥效果較強，例如Retin-A和Avage、Tazorac，非處方產品含視黃醇或視黃醛。 神經調節劑（如Botox肉毒桿菌）：暫時放鬆肌肉，撫平表情紋，效果維持約3至6個月。 軟組織填充（如透明質酸）：填平皺紋，恢復臉頰及嘴唇等部位的飽滿度，效果可持續6個月至2年。 微針療法：使用細小的針頭在皮膚上製造微小創傷，刺激膠原蛋白生成，撫平皺紋。

老化問題｜3.淡化魚尾紋

魚尾紋是指眼角周圍出現的細紋。由於眼周皮膚較薄，因此通常是最先出現老化跡象的部位之一。魚尾紋的治療方法與皺紋的治療方法相同。生活方式的選擇也會影響魚尾紋的出現時間和深度。以下是一些需要考慮的因素：

日曬和防曬 ：除了每天塗抹防曬霜外，還要戴太陽眼鏡或用帽子保護眼睛免受紫外線傷害。這還可以減少瞇眼，從而有助於預防魚尾紋。

：除了每天塗抹防曬霜外，還要戴太陽眼鏡或用帽子保護眼睛免受紫外線傷害。這還可以減少瞇眼，從而有助於預防魚尾紋。 壓力管理 ：憤怒、悲傷和焦慮等情緒會導致臉部表情，加劇魚尾紋的出現。學會管理壓力可以減少這些細紋。

：憤怒、悲傷和焦慮等情緒會導致臉部表情，加劇魚尾紋的出現。學會管理壓力可以減少這些細紋。 吸煙：吸煙會減少皮膚的血液流動，並破壞膠原蛋白和彈性蛋白，從而加速魚尾紋的形成。

老化問題｜4.消除眼袋

眼袋，也稱為黑眼圈，是指眼睛下方皮膚顏色變深、浮腫，這會讓人看起來很疲憊。這種常見問題通常是由眼周肌肉和組織鬆弛引起的。睡眠不足、遺傳和體液滯留等因素也會使眼袋更加明顯。針對眼袋的解決方法多種多樣，從簡單的化妝遮蓋，到填充劑和皮膚再生，甚至對於更嚴重的情況，還可以考慮手術。以下是一些減輕眼袋的小貼士：

保持眼部涼爽 ：冷敷有助暫時消退浮腫。

：冷敷有助暫時消退浮腫。 使用含咖啡因的眼霜 ：外用咖啡因可以透過改善血管滲漏引起的腫脹和色素沉澱來幫助減輕黑眼圈。研究表明，咖啡因凝膠可以滲透皮膚，改善下眼瞼周圍的浮腫和色素沉著。

：外用咖啡因可以透過改善血管滲漏引起的腫脹和色素沉澱來幫助減輕黑眼圈。研究表明，咖啡因凝膠可以滲透皮膚，改善下眼瞼周圍的浮腫和色素沉著。 使用勝肽類 ：許多眼霜中都含有勝肽成分，它們常被用來減輕黑眼圈。勝肽類的作用機制各不相同，有些肽類可以刺激膠原蛋白和彈性蛋白的生成，有些肽類可以抑制分解皮膚結構的酶，而載體肽則可以輸送營養物質，幫助修復和強化皮膚。

：許多眼霜中都含有勝肽成分，它們常被用來減輕黑眼圈。勝肽類的作用機制各不相同，有些肽類可以刺激膠原蛋白和彈性蛋白的生成，有些肽類可以抑制分解皮膚結構的酶，而載體肽則可以輸送營養物質，幫助修復和強化皮膚。 仰睡：仰臥並稍微抬高頭部可以防止眼周積液，減少浮腫，減輕黑眼圈。

資料來源：哈佛醫學院

延伸閱讀：想打造BLACKPINK Jennie同款「直角肩」？物理治療師拆解「打針瘦肩」健康風險

---