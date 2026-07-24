夏天不洗床單滋生大量蟎蟲 可致皮膚敏感/影響睡眠品質 專家指有養寵物要3-4天洗一次？

夏天晚上睡覺時流汗，床單被汗水浸透不可避免，我們應該多久更換一次床單呢？專家指長期不洗床單會導致大量真菌和蟎蟲滋生，可引致過敏及影響睡眠品質，他指，有5個因素決定多久洗一次床單，又教清洗床單的正確方法。

夏天不洗床單滋生大量蟎蟲

根據《Good Housekeeping》報導，萊斯特大學的微生物學家 Dr Primrose Freestone 指，睡覺時脫落的油脂、汗水以及寄生在你皮膚上的數百萬種細菌和真菌，如葡萄球菌、棒狀桿菌，甚至大腸桿菌等等都會導致床單散發異味。因為細菌會分解沉積在床單和枕頭上的汗液，並將其轉化為有異味的代謝廢物。如果體液和脫落的皮膚細胞堆積過多，沉積在床單和枕頭上的細菌就會在潮濕的環境中滋生，這可能會散發出更多異味，床單會褪色，而且摸起來很黏，變得令人不適。

Primrose Freestone補充，有時殘留物可能並非直接來自我們的身體，化妝品、潤膚露、乳霜和香水的痕跡也可能留在床上。無論天氣如何，以上所有物質都會導致細菌滋生，在炎熱和汗水的作用下，問題就會加速惡化。床越熱，細菌越容易繁殖。床上滋生的大量真菌、蟎蟲和塵蟎以汗水和死皮細胞為食，它們可能伯刺激皮膚甚至肺部，影響睡眠品質，塵蟎的糞便也會引發過敏。尤其是在夏天，出汗更多，床單也更容易髒，這種情況更為嚴重。

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5個因素決定多久洗一次床單

《Good Housekeeping》報導指，在夜間氣溫20多度的情況下，建議每3-4天洗一次床單，或至少每週洗一次，以下因素會決定應多久洗一次床單，房間越熱，寢具就需要更頻繁地清洗：

應多久洗一次床單

房間環境溫度 ：房間越熱，流汗越多，床上的細菌就越多。

：房間越熱，流汗越多，床上的細菌就越多。 寢具透氣度 ：透氣度越低越需要頻繁清洗。

：透氣度越低越需要頻繁清洗。 是否與他人同床 ：與他人同床會提升床上用品的溫度，需要更頻繁地清洗。

：與他人同床會提升床上用品的溫度，需要更頻繁地清洗。 是否有過敏問題 ：有過敏問題最好每週洗一次寢具。

：有過敏問題最好每週洗一次寢具。 是否有養寵物：有養寵物的人建議每3-4天洗一次寢具。

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如何正確清洗床單

《Good Housekeeping》報導指，為殺死細菌和塵蟎，需要用60度的水清洗床單。如果可以，請使用含有酵素的生物洗滌劑，以獲得最佳清潔效果。如果洗滌標籤上沒有建議如此高的水溫，也可以用烘乾機高溫烘乾30到40分鐘，以達到相同的效果。如果以上方法都不適用，可以選擇使用衣物消毒劑消毒床單。

床品專家、FoamOrder首席執行官Mike Handlesman說，保持床單清潔也意味著保持床墊清潔。很多人認為只需要清洗床單，但實際上也需要定期清洗床墊、枕套、被褥等床具，因為床具的水分和液體都有機會轉移到床墊和泡沫層上，一旦滲入泡沫層，就很難徹底清除。使用可水洗的床墊保護套，或每天早上掀開被子晾一會兒，讓床墊透氣，這些簡單的措施都能有效減少濕氣積聚，去除殘留水分。

資料來源：《Good Housekeeping》

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