初級大人必學！選購牛奶揀低脂定全脂？醫生揭開飽和脂肪真相 提醒5類人士更適合低脂

在追求均衡營養與牛奶健康的日常飲食中，市民選購牛奶時，究竟應該選擇低脂還是全脂？桃園文新診所院長戴曉芙醫生指出，許多人在購買牛奶時，往往會直覺性地選擇低脂產品。然而根據近年多項醫學研究發現，全脂牛奶與心血管疾病之間的關係，遠比想像中更加複雜。若屬血脂正常、體重穩定的一般健康成年人，每天僅飲用一杯，全脂牛奶並非不可選擇。不過她亦特別提醒，有五類人士在日常生活中更適合飲用低脂牛奶。

全脂牛奶脂肪含量較高 近年研究顯示其影響非絕對

戴曉芙醫生於其 Facebook 專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享指出，全脂牛奶因脂肪含量較高，且含有較多飽和脂肪，因此過去經常被大眾直覺性地標籤為「一定比較不健康」。近年愈來愈多醫學研究顯示，全脂牛奶對心血管疾病的實際影響，並不能單純以脂肪多寡來一概而論。

選擇牛奶種類應視乎個人體質 5類人士建議優先選擇低脂

戴醫生說明，挑選全脂或低脂牛奶的關鍵，並非在於哪一種具有絕對的健康優勢，而是應視乎個人的體質與營養需求。若市民屬於以下五類情況之一，建議選擇低脂牛奶更為合適：

低密度脂蛋白（LDL）壞膽固醇偏高的人士

已患有心血管疾病或屬於高風險群組

正在進行體重控制或需要嚴格管理熱量攝取

每天習慣飲用大量牛奶的人士

日常飲食中經常攝取油炸食物、牛油、加工肉品及甜品的人士

5類特定族群建議優先選擇低脂

牛奶營養成分發揮綜合作用 國際權威指引仍建議控制飽和脂肪

戴醫生補充，牛奶並非僅由單純的脂肪組成，它同時富含優質蛋白質、鈣質、磷質及其他乳製品成分。這些營養素一同進入人體後，對健康產生的綜合影響，與單純攝取飽和脂肪酸並不完全相同。不過，若希望遵循目前大多數傳統營養學指引，採取較為保守安全的飲食方式，低脂牛奶依然是首選。對於血脂正常、體重維持穩定的健康成年人而言，若每天只飲用一杯牛奶，全脂牛奶亦可放心飲用。

她同時提醒，美國心臟學會（AHA）目前依然建議公眾應適度限制飽和脂肪的攝取量；而《北歐營養建議 2023》（Nordic Nutrition Recommendations 2023）亦同樣以低脂乳製品作為一般大眾的優先推薦選擇。

特殊族群應諮詢醫生意見

戴醫生最後總結，上述的選購建議主要適用於一般健康成年人。至於發育中的兒童、懷孕婦女、長者以及各類慢性疾病患者，其牛奶的選擇仍應根據個人獨特的營養需求，並諮詢專業醫生或註冊營養師的意見作適當調整，方能兼顧整體營養與身體健康。

資料來源：Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所

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