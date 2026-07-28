細軟/白頭髮越吹越毛躁？專家教1招判斷是否乾透免傷髮 吹髮前必做1步阻隔高溫

洗頭後頭髮總是越吹越毛躁？對於白髮及細軟髮質而言，原來風筒的過度吹乾正是令髮絲乾枯折斷的致命元兇！有專家教只需1招簡單自測法，即可精準判斷頭髮是否真正乾透，甚至吹髮前做的一個抗熱步驟，有助頭髮避開高溫損傷。

細軟/白頭髮越吹越毛躁？

據《Good Housekeeping》報道，與捲髮器和直髮夾相比，風筒看似對頭髮的熱力損傷較小。然而，若使用不當，亦會在不知不覺間損害髮質，尤其細軟髮質、熟齡髮或白髮族群，更容易因過度吹乾而出現毛躁、折斷及失去光澤等問題。三度榮獲英國年度最佳髮型師殊榮的Cos Sakkas指出，許多人每天都在犯一個非常普遍的吹頭錯誤，卻往往毫不自覺。

【同場加映】防脫髮避開洗頭4大陷阱 中醫教3步自測脫髮風險 生薑搽頭皮可生髮？

Cos Sakkas表示，使用風筒本身並不會傷害頭髮。事實上，吹乾頭髮通常比自然風乾更好，因為頭髮在濕透狀態下是最脆弱的。關鍵在於要在頭髮剛乾透時停止吹風。他強調，繼續用風筒吹已經乾透的頭髮才會造成熱傷害。很多人以為頭髮還沒乾，其實只是已經進入過度吹乾狀態，兩者之間只有一線之隔。他建議，在正式吹整造型前，可先快速將全頭約七成吹乾，把多餘水分帶走，再開始整理髮型，這樣實際吹頭的時間便會大幅縮短。另外，吹頭時務必從內層開始，最後才吹頭頂表面的頭髮。

為何過度吹乾會損害髮質？

Cos Sakkas解釋，當頭髮乾透後，繼續用風筒多吹一分鐘都會帶走髮絲的水分。毛鱗片是每根髮絲的保護外層，過度吹乾會令其失去天然彈性，導致頭髮變得脆弱、暗淡無光，甚至容易折斷。

他特別提醒，隨著年齡增長，頭髮會變得稀疏及自然乾燥，對熱損傷的抵抗力亦會下降。髮質細軟或脆弱的人士會更快察覺到這種損傷。白髮比黑髮更容易因過度乾燥而受損，因為白髮本身較易流失水分。過度受熱會令白髮看起來乾枯、粗糙或毛躁，失去柔順亮澤的感覺。因此，他建議無論任何髮質，在使用加熱造型工具前，都必須使用抗熱護髮產品保護髮絲。

過度吹乾會影響頭髮生長？

過度吹乾頭髮更會損害頭皮健康，而健康的頭皮正是頭髮生長的最佳土壤。如果本身屬於細軟髮質，過度吹乾造成的傷害尤其嚴重。頭髮越稀疏，熱力與頭皮之間的物理屏障就越少。頭皮暴露在熱風中會導致乾燥、發炎和敏感。如同面部肌膚一樣，頭皮同樣需要保護和護理，以避免不必要的熱損傷。他建議，吹頭時風筒要保持移動，噴嘴亦應與頭皮保持至少15厘米的距離。

【同場加映】頭髮一出門即扁塌毛躁 即睇6款「頭髮防潮噴霧」阻隔濕氣/維持清爽

如何判斷我的頭髮是否已經乾透？

Cos Sakkas建議用手指梳理每一撮頭髮，感受一下是否有冰涼或潮濕的感覺，尤其是底層頭髮。潮濕的頭髮感覺會較重，而乾燥的頭髮則較輕盈飄逸。因此，吹頭時要不斷檢查，一旦感覺乾透便應立即關掉風筒。

頭髮已經吹過頭會有哪些徵兆？

若頭髮已因過度吹乾而受損，通常會出現以下7大現象：

摸起來粗糙、不滑順

像稻草般乾燥

失去光澤

自然捲變得更明顯

分叉增加

斷髮變多

容易打結、糾纏

5大護髮秘訣 修復受損髮質

Cos Sakkas分享了以下5大護髮秘訣，有助修復乾燥受損的頭髮：

5大護髮秘訣

5大護髮秘訣：

溫和潔淨：洗頭水溫過熱會令頭髮及頭皮乾燥，導致髮絲毛躁乾枯。建議以溫水洗頭，最後用冷水沖洗，有助閉合毛鱗片，鎖住水分並保持光澤。 必用護髮素：護髮素帶正電荷，能中和頭髮上的靜電，減少梳理和造型時的摩擦及折斷。它亦能強韌及滋養髮絲，保護毛鱗片免受環境傷害。 深層滋養：每星期使用一次深層滋養髮膜或免沖洗護髮產品，能有效改善乾燥受損問題，減少斷髮並撫平毛躁，恢復頭髮彈性。 吹頭前做好抗熱屏障：吹乾頭髮前一定要噴上抗熱噴霧，特別是較為脆弱乾燥的髮尾。此外，切忌在頭髮完全濕透滴水時使用高溫造型工具，以免破壞頭髮結構。 完成造型：想要打造柔軟順滑的秀髮，完成造型後可噴上護髮定型噴霧，能牢牢鎖住造型並呈現精緻的效果。

資料來源：《Good Housekeeping》

延伸閱讀：讓濕髮自然風乾更傷髮絲 專家教正確技巧吹頭髮同時護髮 提升光澤/避免毛躁