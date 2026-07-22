朝早第一杯水飲冰定熱？新研究解開謎底 揭代謝效果大不同 飲冰水有助減磅？

每日起身第一杯水，你揀冰定熱？這個「世紀難題」一直都令大家爭論不休，「冰水黨」堅信冰水醒晨，「熱水黨」強調暖水養生。最近一項新研究意外為這「世紀大戰」提供科學線索，科學家發現冰水確實有助減重，熱水則改善代謝，似乎各有各好？

朝早第一杯水飲冰定熱？新研究解開謎底

最近一項發表於《Life Sciences》的研究，揭開了早上第一杯水飲冰定熱之謎。中國藥科大學團隊以高脂飲食肥胖小鼠為對象，分別餵飲0°C冰水、25°C常溫水及40°C熱水，為期12周。結果發現，冰水確有助減輕體重，熱水則改善代謝指標，但兩者對體重影響有別。

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朝早第一杯水飲冰定熱？新研究解開謎底

朝早第一杯水飲冰定熱？冰水熱水各有代謝效益

早上飲水｜冰水組：體重明顯下降

飲用冰水的小鼠，體重增幅受抑制，雄性降約27%，雌性降約29%。體脂率、肝臟脂肪、三酸甘油酯及膽固醇均下降，發炎指標亦改善。能量消耗增加，核心體溫上升，與燃脂相關的蛋白（UCP1及PGC-1α）活性提高，促進脂肪燃燒。

早上飲水｜熱水組：體重不變、血脂肝功能改善

熱水組小鼠體重與常溫組相若，脂肪量無明顯變化，但血脂、肝功能及發炎程度均獲改善。其產熱機制主要透過激活腹股溝白色脂肪的「米色化」來提升代謝，與冰水主攻棕色脂肪的路徑不同。

早上飲水｜腸道菌群與L-半胱氨酸是關鍵

研究發現，冰水與熱水會塑造不同的腸道菌群，但兩組小鼠血清中唯一共同上升的代謝物為L-半胱氨酸。該物質與血脂、肝功能呈負相關，與核心體溫呈正相關，並能直接驅動脂肪產熱。

朝早飲冰定熱？各有好處

這項動物實驗顯示，冰水與熱水各有代謝效益，只是機制不同。然而，目前研究僅限於小鼠，人類數據仍不足，不宜直接套用。

更重要的是，研究結果亦間接否定「飲凍水傷胃」的傳統說法，但腸胃敏感者應以自身感受為先。早晨補水，無論冷熱，適量已是健康習慣；若追求額外代謝效益，可因應個人體質選擇，毋須盲從。

早上飲水｜幾時飲、飲多少、飲邊種？

中國疾病預防控制中心營養與健康所研究員何麗曾表示，早上應如何喝水或者喝多少，一般建議飲用約200毫升（約一杯水）。飲得太少效果不明顯，過量則會沖淡胃酸，影響早餐消化。腎病患者或需控制水分攝取的人士，應遵照醫生指示。

飲水速度

應小口慢飲，將水含在口中分幾次吞下。快速灌水會增加心臟負擔，亦容易吞入空氣，引起腹脹或打嗝。

推薦飲品

清水（最佳選擇） ：無熱量，能迅速補充水分、稀釋血液，適合絕大多數人。

：無熱量，能迅速補充水分、稀釋血液，適合絕大多數人。 蜂蜜水 ：有助紓緩便秘，但糖尿病人及肥胖者不宜。

：有助紓緩便秘，但糖尿病人及肥胖者不宜。 檸檬水 ：胃酸過多者空腹飲用或會刺激胃部，應避免。

：胃酸過多者空腹飲用或會刺激胃部，應避免。 淡鹽水（不建議）：現代人日常鈉攝取量已偏高，早晨血壓本來就處於上升期，飲鹽水會進一步推高血壓，尤其高血壓、心腦血管疾病及腎病患者應避免。

早上不宜飲用的飲品

隔夜茶：雖不致癌，但浸泡太久容易滋生細菌，亦失去原有風味。 果汁：含糖量高，空腹飲用會影響食慾，亦不利血糖控制。 碳酸飲品：無法有效補充水分，更會加速鈣質流失，腸胃敏感人士易感不適。

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