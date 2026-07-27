抗氧化力完勝藍莓3倍！研究揭1種超級莓果屬抗氧化之王 更有助護膚護眼

想抗老防曬只知道吃藍莓？有研究發現，一種來自南美洲的「超級莓果」，其抗氧化力竟比藍莓高出3倍，被譽為「植物界抗氧化之王」，更有護膚和護眼功效。

研究揭1種超級莓果屬抗氧化之王 更有助護膚護眼

食安專家韋恩近日在其Facebook專頁發文指出，源自南美洲的「馬基莓」是近期備受注目的「超級莓果」。研究發現，馬基莓蘊含多酚、花青素、維他命A、C、B3，以及葉酸、鉀、鈣等多種營養成分。其中最為人稱道的，是其花青素含量冠絕天然莓果——其主要活性成分「飛燕草素」（Delphinidin）佔總類黃酮達85%以上，是自然界中飛燕草素最豐富的來源之一，賦予其極高的抗氧化功效。

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數據分析顯示，馬基莓的ORAC值（抗氧化力指標，μmol TE/100g）高達27,500。與其他常見莓果相比，其抗氧化力遠超藍莓（9,200）、蔓越莓（8,500）、巴西莓（5,500）、野櫻莓（16,000）及紅提子（1,800），堪稱「植物界抗氧化之王」，「超級莓果」之名當之無愧。

1種超級莓果屬抗氧化之王

韋恩表示，人體直接接觸紫外線（UV）的部位主要是皮膚與眼睛，而馬基莓恰好對這兩方面均有莫大益處，是夏天防曬保養的珍貴食材：

1.保護皮膚

一項針對32名日本女性進行的雙盲對照試驗發現，每天補充60毫克馬基莓萃取物（花青素苷≥35%），8星期後，測試者的膚色亮度與飽和度均比對照組有顯著提升。此外，補充4星期後，臉部泛紅斑點的面積與數量亦明顯減少。

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2.保護眼睛

一項研究發現，馬基莓萃取物能預防眼底細胞受光照損傷，有助維持眼睛健康。另一項針對13位乾眼症患者的研究亦發現，每天攝取30至60毫克馬基莓萃取物，連續30天後，患者的淚液分泌量增加了約50％，大幅紓緩眼乾症狀。

至於食用方法，韋恩解釋，由於馬基莓營養豐富，極易變質發酵，這亦是其被稱為「智利酒果」的原因，因此市面上難以買到新鮮果實。不過，大眾可以選擇市面上的「冷凍乾燥馬基莓粉」代替。他強調，馬基莓粉的新鮮度與營養價值不僅不輸鮮果，而且更為濃縮，一匙（約5至6克）的馬基莓粉已等同150至180顆果實的營養。他建議夏天時可將馬基莓粉加入凍牛奶或乳酪中拌勻食用，味道不僅可口，更能吸收滿滿的花青素，飲品呈現出的濃紫色正是天然花青素的色澤。

資料來源：食安專家韋恩

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