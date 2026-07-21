60歲長壽專家生理年齡僅21歲 曾患紅斑狼瘡 獲批只有5年健康人生 附5大抗老習慣

39歲那年，Leslie Kenny被診斷出患免疫系統疾病，醫生告訴她只剩下「5年」健康日子。「不認命」的她試盡一切方法、終成功改變命運；現年60歲的她生理年齡只有21歲，體內已檢測不到疾病的生物標記，堪稱「抗老界天花板」！到底她有甚麼不為人知的長壽習慣呢？

長壽秘訣｜60歲測出21歲的生理年齡

牛津長壽專家、品牌Oxford Healthspan的創辦人Leslie Kenny在39歲那年被診斷出類風濕性關節炎和紅斑狼瘡。確診後，Leslie決定嘗試一切可能改善預後的方法。她剛離開高壓工作，又經歷了身心俱疲的生育治療。她回憶自己恍惚之間猶如聽到已故祖母的聲音；那一刻，她決心全面改變飲食、運動和心態。

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長壽秘訣｜5個健身習慣 逆轉生理年齡

她後來成功自然懷孕，並透過檢測（以慢性發炎程度測定生理年齡）測出21歲的生理年齡。她說：「我一直相信身體有自癒的智慧。我們要做的就是移除有害物質，加入支持身體的事物——當身體恢復平衡，它就知道如何治癒自己。」她更分享了5個健身習慣：

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1. 步行與騎單車

初期她只是盡量多出門散步，不會太劇烈。她住在山脈附近，也開始加入登山增加阻力。現在她大部分地方都走路或騎單車去，將運動融入日常生活。

2. 微運動

她認為久坐生活型態會造成高度發炎，幾乎和吸煙一樣糟。她每小時左右做10下深蹲，在視像會議中也會帶領同事一起做。她也喜歡木製搖擺板，鍛煉核心肌群和平衡能力，對預防跌倒至關重要。

3. 低強度運動

初期她喜歡瑜伽和皮拉提斯，以不過於劇烈的方式活動身體。她也做過高強度間歇訓練，但只做20至30分鐘。她強調：「隨著年齡增長，你必須調整運動強度。」

4. 「金髮女孩運動區間」

她學會了優先考慮恢復與平衡。「運動太少是災難，運動太多同樣是災難。每個人都要找到適合自己的區間，因為體能水平不同，來自不同經驗和背景。」

5. 血流限制訓練

她大力推崇這種方法，透過減少流向身體特定區域的血流，欺騙身體以為進行更劇烈的運動。當束帶（類似血壓帶）釋放時，乳酸和一氧化氮積累瞬間湧入，向腦下垂體發送信號，釋放生長激素，直接建造肌肉。這原是日本中風患者常見的復健方法，近年大量研究支持其益處。

長壽秘訣｜從微小習慣開始

Leslie建議從微小習慣開始：「想3件你可以為健康做的事，選一件融入日常生活，把它跟你已經在做的事連結起來。一旦那個習慣穩固了，再回到清單，看另外兩件事。」她強調，必須是適合自己的方式，對某些人來說是深蹲，對其他人也許是伸展。

資料來源：Women's Health、lesliesnewprime@IG

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