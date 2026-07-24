51歲周迅出道35年身材零走樣 公開4大養生秘訣 自爆瘦身靠「慢食法」一餐飯吃足1小時

今年51歲的「三金影后」周迅，出道35年身材零走樣。她自爆平日瘦身全靠「慢食法」，一餐飯堅持吃足1小時。除了「慢食法」，她日常還有甚麼養生秘訣？

51歲周迅公開4大養生秘訣 自爆瘦身靠「慢食法」

周迅多年來始終維持纖細勻稱的身材與宛如少女般的肌膚狀態，她近日更在社交平台大方分享自己的養生與體態管理秘訣，當中沒有複雜的飲食禁忌，亦沒有地獄式的訓練餐單，核心只有一個簡單卻不易堅持的習慣——「慢慢食」。

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1.一餐飯堅持吃足1小時

周迅透露，自己有一個習慣，就是把一餐飯拉長至約1個小時慢慢吃。她刻意放慢進食速度，因為若食得太快，很容易在未感受到飽足感前，就不自覺吃下過多食物。慢慢進食不單能充分滿足味蕾、享受美食，也能有效控制份量，避免暴飲暴食，即使在需要管理體態的時期，依然能保有享受食物的樂趣。

被問到是否要做到「一口咬30下」時，她笑言沒有特別計算次數，但重點是必須把食物充分嚼碎再吞嚥。她指出，吃得太快容易導致胃氣脹及不適，充分咀嚼能令整個進食過程更舒服，減輕身體負擔。

其實，周迅的「慢食」習慣早已被圈內好友證實。藝人黃磊曾提到，大家聚餐時往往都快吃完了，周迅還在慢悠悠地咀嚼。大腦接收飽足訊號通常需要20分鐘以上，當進食速度放慢，大腦便有充足時間接收訊號，自然不易食過量。細嚼慢嚥毋須刻意捱餓，絕對是相對容易長期執行的佛系瘦身習慣。

2.高熱量食物留在早餐吃

除了放慢進食速度，周迅還有一個獨特的飲食策略。在拍戲期間，如果特別想吃某些食物，例如蛋糕、甜品或零食等高熱量食物，她會刻意安排在早餐時段享用。

她表示，這樣做等於提前消耗「解饞配額」，滿足了味蕾後，接下來的餐單就會相對清淡許多，例如改食青瓜等低熱量食物。不過她補充，這種飲食控制主要是在工作期間配合角色需求而作出的調整，平時生活不會要求自己吃得過度嚴格。

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3.飲食清淡戒生冷 隨身帶保溫杯

飲食上，周迅堅持清淡原則，主打天然原型食材，並盡量少吃生冷食物，因為生冷食物容易導致身體水腫，甚至刺激肌膚。她亦透露自己是一名「素食主義者」，長期進食蔬菜、水果、穀物等植物性食物。此外，她日常會隨身攜帶保溫杯，隨時補充水分，並習慣在做運動前飲用花草茶，幫助身體排毒。

4. 拒絕高強度運動

周迅的運動習慣絕不走高強度路線，而是將運動巧妙地融入日常生活。她多年來堅持熱瑜伽、慢跑、踩單車等帶氧運動；就連留在家中追劇時，也會捨棄舒服的梳化，改為端坐在健身球上，邊放鬆邊鍛鍊腰腹線條。

她喜歡透過瑜伽、游泳這類運動來保持身體柔軟度與內心平靜，同時促進血液循環、增強心肺功能。此外，她特別重視睡眠質素，無論工作多忙碌，都盡量確保每晚有7至8小時的充足睡眠。

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