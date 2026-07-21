每天飲咖啡能防腎結石？ 營養師拆解護腎「秘密」 附正確喝法 注意6類人士慎飲

對不少香港上班族而言，每天早上飲一杯咖啡已是日常生活習慣。這杯咖啡不單能為忙碌的一天提神醒腦，最新醫學研究指出，它可能還有助降低患上腎結石的風險。營養師張馨方指出，多項權威研究發現，咖啡攝取量較高的人士，發生腎結石的風險相對較低。她建議市民應以黑咖啡為主，並盡量減少加糖或植脂奶，每天飲用大約1至3杯即可；同時亦提醒市民，維持充足的日常飲水，依然是預防腎結石最有效的方法。

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研究揭黑咖啡與防腎石相關

張馨方日前於Facebook專頁「ViVi營養生活話」發文分享，一項涵蓋了超過21萬人、進行了長達8年以上追蹤的大型醫學研究發現，咖啡因攝取量較高的族群，其腎結石的發生風險出現了顯著降低。另一篇系統性回顧研究亦支持該發現，顯示規律攝取咖啡與較低的腎結石風險之間存在明確的相關性。

黑咖啡發揮保護作用3大機制 助降尿液中草酸濃度

究竟飲咖啡為何能對預防腎結石有所幫助？張馨方表示，目前醫學界推測，咖啡中所含有的咖啡因以及天然多酚，可能是透過多種生理機制來干擾腎結石的形成。首先，咖啡因具有利尿作用，能增加尿液排出量，進而降低礦物質在尿液中過度濃縮並結晶的機會。其次，咖啡因有助於降低尿液中的草酸濃度，減少草酸鈣結石形成的風險。最後，咖啡本身富含綠原酸等強效抗氧化成分，這亦有助於減緩體內的氧化壓力。

研究特別指出，來自天然咖啡的咖啡因，比起其他人工或非咖啡來源的咖啡因，其保護效果明顯更好；甚至有數據顯示，非咖啡來源的咖啡因可能反而與結石風險增加有關。因此，護腎的關鍵在於飲用純粹的「黑咖啡」，而非單純補充咖啡因錠劑。不過張馨方亦補充提醒，目前的學術研究多屬於觀察性研究，僅代表兩者之間存在相關性，目前尚不能直接證明飲咖啡就是保護腎臟的直接因果原因。

黑咖啡發揮保護作用3大機制 助降尿液中草酸濃度

每天飲用量控制在約1至3杯

針對日常飲用建議，張馨方強調「飲得正確」遠比「飲得過量」重要。市民應優先選擇黑咖啡，並盡量避免添加糖分或植脂奶，每天的飲用量控制在大約1至3杯之間即可，並可根據個人體質及對咖啡因的耐受度適度調整。同時，切不可將咖啡直接當作日常清水飲用，因為補足足夠的水分，始終是預防腎結石最重要的生活防線。

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6類人士飲用前應先諮詢醫生

最後張馨方提醒，並非所有人都適合透過增加咖啡攝取量來維護健康。以下6大特殊族群在調整咖啡飲用習慣前，均應先與專業醫生或營養師作詳細討論：

慢性腎臟病後期患者

孕婦

嚴重胃食道逆流（胃酸倒流）患者

心律不整患者

對咖啡因特別敏感的人士

容易出現失眠問題的人士

資料來源：ViVi營養生活話

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