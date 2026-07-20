世界盃2026｜49歲Shakira熱舞炸場獲封「凍齡天花板」 公開5大保養秘訣 為防曬花心思做一件事

世界盃2026｜世界盃冠軍戰完美落幕，除了西班牙在加時賽以1比0擊敗阿根廷捧起冠軍！本屆盛事的中場表演同樣成為全球全場焦點。由哥倫比亞天后Shakira與流行女皇麥當娜（Madonna）接連登場獻唱，兩位天后不僅展現出無與倫比的舞台魅力，更因其驚人的凍齡逆天狀態在網上掀起熱烈討論，獲全球網友瘋狂洗版大讚。

「凍齡天花板」Shakira四度登台演繹主題曲撼動全場

49歲哥倫比亞天后 Shakira 的出場瞬間令全場氣氛沸騰。她身穿亮黃色紗網連身衣、配搭同色手套，以凌厲霸氣的舞步踏上舞台，並在寫有「We are ready」的巨型湖水綠色與黃色旗幟上熱舞。當歌曲進行至一半時，尼日利亞歌手Burna Boy身穿牛仔套裝加入，二人合力演繹帶有濃厚非洲節拍風格的賽事主題曲《Dai Dai》。這首歌曲正是二人共同創作的本屆世界盃官方主題曲，亦是 Shakira 第四度為世界盃擔綱演出，精采表現即時勾起無數球迷對她在2010年南非世界盃殿堂級金曲《Waka Waka》神級回憶。

Shakira 當天晚上的造型亦極具心思，上身採用貼身馬甲式剪裁以凸顯其纖細腰身，整件戰衣鑲滿亮片、水晶與珠飾，在球場燈光照射下折射出耀眼光澤。腰際與裙襬大量運用流蘇設計，並點綴串珠裝飾，為整體造型增添豐富層次；高衩裙襬設計更巧妙地拉長其身形比例，展現出無可挑剔的修長腿部線條。

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1.每日臉部按摩促進血液循環

Shakira 雖然身材嬌小，身高158cm，數十年如一日的凍齡美貌令人驚嘆。她最具代表性的保養習慣之一，就是經常為臉部與頸部進行較大力道的按摩。她認為透過持續按摩能有效促進血液循環與淋巴排水，幫助消除臉部浮腫並改善暗沉，讓肌膚自然呈現飽滿澎潤的彈性，完全不需要過度依賴厚重的保養品。

2.深層保濕與精油鎖水相輔相成

在日常護膚方面，Shakira 相當重視肌膚補水。平時她會選用含有透明質酸（Hyaluronic Acid）的保養品來維持肌膚高含水量，同時搭配馬魯拉油（Marula Oil）加強滋潤與鎖水效果，雙管齊下讓肌膚時刻維持透亮有光澤。

3.紅光美容儀上妝前舒緩肌膚

在面對重要活動、大型舞台演出或上妝前，Shakira 都會利用無線紅光美容儀以及紅光面板設備（如 Mito Red Light Panel）進行護膚程序。紅光科技有助於舒緩肌膚、降低泛紅與發炎狀況，也能讓後續的舞台妝容更加服貼持久。

4.一年四季堅持塗抹防曬產品

Shakira曾多次公開強調，防曬是她每天最不能省略的護養步驟。無論陰晴或一年四季，她都會固定使用高效 SPF 防曬產品，幫助肌膚抵禦紫外線造成的衰老、色斑與膚色不均問題，這亦是她至今依然維持年輕緊緻肌膚的重要關鍵。

5.少吃多餐 高蛋白食物為主食

Shakira如果要應付演唱會或其他演出，她的私人教練 Anna Kaiser 會幫她設計一個結合跳舞、間歇訓練（HIIT）、游泳和普拉提的運動日程，重要的是每天的運動項目都不同，維持最高的燃脂效率。飲食方面，Shakira奉行少食多餐，相隔2至3小時進食一次，但分量精準控制，主要以高蛋白食物如魚或雞肉，來搭配大量新鮮蔬菜。

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Shakiram不為人知4大怪癖 奉行數位排毒

Shakira有其獨特護膚之道，生活及工作上一樣「獨特」，並有4大「怪癖」！

Shakira錄音時，一定要整個錄音室關燈，要求漆黑一片，認為只有在黑暗中，聽覺和情感才百分百細膩敏銳，所以工作人員要用黑膠帶紙把所有錄音器材的顯示燈等封蓋。 無論是綵排或在演唱會舞台上，Shakira最愛是赤腳，認為鞋會束縛她的靈魂和律動感，只有「腳踏實地」，直接踩在地面上才感受到能量。 要求物件要對稱！Shakira有輕微強迫症，有傳就連水果，形狀和大小都要一致，並要整齊排列，如果擺歪或形狀稍為不同，她會感到焦慮。 奉行數位排毒（digital detox）！Shakira十分抗拒手機，有指她在非工作時間，會把手機塞進梳化縫隙、或放在看不見的角落，又或交給助手保管，可以幾天都不看手機。平時她更少上網，不會在網上搜尋自己的新聞外，更叫助手不要轉告網民對她的批評。

資料來源：IG@Shakira

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