照胃鏡發現「腸化生」等於患胃癌？長期消化不良恐中招？醫生教4招預防

不少人做胃鏡純粹因為出現胃酸倒流或胃痛等情況，結果報告上出現「腸上皮化生」，隨即聯想到胃癌。其實，腸化生在本港相當普遍，每4名照胃鏡的人士便有一人發現此情況。它雖然被界定為胃癌的癌前病變，卻並非不治之症，亦不等同於患上胃癌。只要及早正視、配合針對性治療與飲食調整，便能大大降低惡化機會。腸胃肝臟科專科醫生施婉珍為大家拆解腸化生的真相與應對方法。

甚麼是腸化生？為什麼會發生腸化生？

「腸化生」全名為「腸上皮化生」，簡單來說就是胃壁長出了不應該存在的腸道型細胞。正常情況下，胃黏膜有自己的上皮細胞，具備抵禦胃酸的天然保護屏障；但當胃黏膜長期受慢性炎症刺激，原本的上皮細胞會發生適應性結構改變，逐漸被類似小腸或大腸黏膜的上皮細胞取代，便形成了腸化生。

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現時醫學界認為，腸化生是多種風險因素長期疊加的結果，並非單一原因造成。當中的關鍵誘因是幽門螺旋桿菌感染。幽門螺旋桿菌屬於世界衛生組織界定的第一類致癌物，可引發慢性胃炎、胃潰瘍，持續刺激黏膜細胞。研究顯示，約38.6%的腸化生患者同時為幽門螺旋桿菌帶菌者，長期感染會令胃上皮細胞分化異常，逐步轉變為腸型上皮細胞。

此外，不良生活與飲食習慣同樣會明顯提升患病風險。香煙中的有害化合物會持續損傷胃黏膜，長期飲酒或經常進食高鹽、醃製及刺激性食物，都會反覆刺激胃壁，削弱黏膜保護屏障，誘發胃黏膜細胞發生病變。若直系親屬有胃癌病史，個人患病風險會相應增加。長期胃酸倒流、慢性膽汁倒流、環境毒素、二手煙等，同樣屬常見誘因。

照胃鏡發現「腸化生」等於患胃癌？

施婉珍醫生指出，腸化生並不等同於胃癌，大部分患者也未必會發展成癌症，市民毋須過度恐慌。胃癌的形成是一個漫長、多階段的漸進過程：大部分胃癌始於慢性胃炎，尤其是幽門螺旋桿菌引起的胃炎，胃黏膜長期受到刺激後，黏膜細胞產生腸變異以適應發炎環境，才會形成腸化生。

若炎症刺激長期得不到紓緩，部分腸化生細胞可能進一步出現異常，演變為非典型增生（又稱為異型增生），這才是發展成入侵性胃癌前的重要狀態。非典型增生分為低度及高度兩種，級別越高，惡變風險越大。換言之，腸化生只是癌變路徑中的其中一環，距離真正的胃癌還有很長的距離。

腸化生通常有哪些症狀？出現哪些警號須馬上求醫？

腸化生本身並無任何症狀，絕大多數個案是在照胃鏡時，透過抽取胃黏膜組織作活組織檢查才意外發現。不過，腸化生經常與慢性淺表性胃炎、胃酸倒流及幽門螺旋桿菌感染同時存在，因此患者有機會出現相關症狀，常見包括胃酸倒流、胃痛、胃氣脹、食慾不振、消化不良等。這些症狀與普通胃病十分相似，很難單靠症狀判斷是否出現腸化生。

施婉珍醫生提醒，若出現以下5大警號，絕對不能拖延，必須盡快求醫：

持續性上腹疼痛，尤其是進食後或空腹時疼痛加劇，服藥後未能紓緩。 明顯的食慾下降、體重無故減輕。 出現吞嚥困難、進食後飽脹不適。 嘔吐或大便呈黑色、帶有血跡。 長期消化不良、胃氣脹持續超過一個月，並逐漸加重。

常見治療方法是甚麼？

腸化生一旦形成，大部分情況下無法逆轉回正常胃細胞，但這不代表無計可施。治療的核心目標是控制風險因素，阻止病情進一步惡化，將癌變機會降至最低。

治療的第一步是先根除幽門螺旋桿菌。透過兩種抗生素配合抑制胃酸的質子泵抑制劑進行三聯療法，療程通常為兩星期，只要患者根據指示用藥，根除成功率可達八成以上。成功清除病菌後，黏膜慢性炎症會明顯減輕，有效延緩腸化生進展。

若病情已經進展到黏膜異型增生階段，則可透過內窺鏡黏膜下層剝離術，將病變黏膜整片精準切除。但其餘胃黏膜仍有再次出現變異的可能，約四分之一的患者會在其他部分復發，因此術後仍需要遵循醫囑定期跟進。

確診腸化生後，並非人人都需要頻繁覆診，醫生會根據病變範圍、風險因素進行評估。低風險、無明顯不適的患者，毋須頻繁接受胃鏡檢查；若腸化生範圍廣泛、同時存在幽門螺旋桿菌感染或胃癌家族史等因素，則建議每1至3年接受一次胃鏡檢查，密切監測變化。

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有甚麼方法可以預防腸化生？

想要預防腸化生或控制病情進展，日常飲食與生活習慣調整十分重要。施婉珍醫生建議，可以從以下幾方面入手：

規律飲食：飲食定時定量，每餐份量均衡，避免長時間空腹或暴飲暴食；進食時細嚼慢嚥，減輕胃部消化負擔。盡量不要太晚吃晚餐或頻繁吃宵夜，飯後不宜立刻躺臥，減少胃酸倒流的機會。 調整飲食結構：應多吃新鮮蔬果與全穀物，補充維生素與抗氧化物，幫助維護黏膜屏障。相反，應減少進食醃製、煙燻、高鹽加工食物，這類食物會直接刺激胃黏膜，亦是公認的胃癌風險因素。辛辣刺激、高脂高蛋白等難消化食物，以及長期冷凍飲品與生冷食物，亦應盡量避免。 戒煙限酒：戒煙限酒十分關鍵。香煙中的有害物質會直接損傷胃黏膜，減弱黏膜防禦能力，同時影響胃部血液循環；長期過量飲酒亦會腐蝕胃黏膜屏障，加重炎症反應。此外，保持適量運動、維持良好情緒、避免長期精神緊張，都有助維持胃部正常功能。 高危族群定期檢測：對於有胃癌家族史的高危人士，建議定期檢查幽門螺旋桿菌，一旦發現感染便及時根治，可顯著降低日後出現腸化生甚至胃癌的風險。

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