返工返學早餐只吃烚蛋易專注力不足？營養師揭3類人不宜單獨吃 必搭配4類食物助醒腦

返工返學貪方便，早餐只吃一隻烚蛋，可能會導致專注力下降？有營養師警告有3類人絕對不宜早餐單獨吃烚蛋。到底烚蛋怎樣配搭進食有助醒腦？

為何返工返學早餐只吃烚蛋易專注力不足？

據日媒《Yoga Journal》報道，營養師川口めぐみ指出，烚蛋是常見的早餐選擇，它不但易於烹調，更富含優質蛋白質、維他命B2、維他命B12、維他命D，以及鐵、鋅等重要營養素。雖然它營養豐富，是健康早餐的絕佳選擇。然而，烚蛋卻極度缺乏人體早晨必需的關鍵營養素——「碳水化合物」。她解釋，即使在睡眠中，身體仍會持續進行新陳代謝並消耗能量。當我們早上醒來時，體內的能量已所剩無幾，特別是大腦的主要能量來源葡萄糖，在肝臟中的儲存量非常有限。如果早餐碳水化合物攝取不足，很容易導致大腦能量供應不足，引發以下問題：

判斷力受損

專注力下降

注意力不集中

疲勞

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營養師揭3類人早餐不宜單獨吃烚蛋

基於上述原因，川口めぐみ強調，對以下3類人士而言，早餐絕對不建議只吃烚蛋：

3類人早餐不宜單獨吃烚蛋/烚蛋必搭配4類食物助醒腦

1.早上需要高度集中注意力的人

主要從事文書工作的上班族或需要上課的學生，早上必須大量用腦。由於大腦依賴葡萄糖作為能量來源，而烚蛋幾乎不含碳水化合物，單食烚蛋會導致大腦能量耗盡，令人難以集中精神。

2.活動量高的人

對於需要長時間站立、經常在早晨做運動的人來說，及時補充能量至關重要。單靠一隻烚蛋絕對無法提供足夠的能量來應付日常活動，反而會迅速引發疲勞和飢餓感。

3.正在減肥的人士

不少人以為早餐只吃一隻烚蛋可以嚴格控制卡路里攝取，然而，大幅減少早餐的攝取量，會令身體誤以為處於飢餓狀態。結果往往導致在午餐時出現報復性暴食，或在餐與餐之間吃更多零食，最終反而導致體重增加。

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烚蛋必搭配4類食物助醒腦

川口めぐみ表示，烚蛋本身並沒有甚麼問題。事實上，它是優質的蛋白質來源。真正影響身體的是搭配的食物。她建議將烚蛋與碳水化合物搭配食用，例如：

烚蛋+米飯

烚蛋+方包

烚蛋和飯糰

再搭配湯或水果蔬菜沙拉，就能進一步補充維他命和膳食纖維等營養素

早餐除了提供能量外，亦能提升體溫。川口めぐみ解釋，當我們進食時，由口腔到胃部、小腸和大腸的整個消化道會開始活躍。由於消化道是由肌肉組成，消化食物的過程會啟動肌肉並產生熱量。這股熱量能有效提升我們在睡眠期間下降的體溫，徹底喚醒身體，為一整天的活動做好準備。

資料來源：《Yoga Journal》

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