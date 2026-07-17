瞓得少=越成功？短眠精英作息時間公開 研究：高質素睡眠能維持身體機能

「成功人士睡眠時間」向來是大眾感興趣的話題。許多商界領袖、政壇領袖以至天王天后，每日似乎只需極少時間睡眠，依然能保持敏銳與活力。在醫學上，這群每晚睡眠時間少於6小時的人被稱為「短眠精英」（Elite sleepers）。研究指出，他們不僅能保持高效工作，甚至更不易患上認知障礙症。

短眠精英「瞓得少等於越成功」?

事實上，不少政商界與演藝界領袖都是典型代表，他們的作息表令人驚嘆。美國總統特朗普（Donald Trump）每日睡3-4小時，通常凌晨1點入睡，清晨 4 點便起床，將剩下的所有時間幾乎全奉獻給工作；在時裝界，設計師Tom Ford同樣每日僅睡3小時；「地獄廚神」Gordon Ramsay，由於手上節目眾多並要管理多間餐廳，他每日平均僅睡3小時，凌晨2點入睡，早上5點就起床；美國樂壇天后Taylor Swift亦是靠極度自律走向巔峰，她每天大約睡5.5小時，通常凌晨1點半入睡，早上7點起床。她將絕大部分時間付諸演藝事業，平均一天要花2小時彩排、3小時演出，接著還會花1個小時親自處理社交媒體。

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頂尖富豪「平衡派」睡眠模式

不過，近年許多頂尖富豪開始意識到，一味熬夜未必是最好投資。Tesla 聯合創辦人Elon Musk過去以一天只睡4小時，如今他已將睡眠時間增加到6小時。他曾公開表示「熬夜是沒用的」，如果睡眠時數低於6小時，雖然身體能保持清醒，但精神敏銳度會明顯下降，能完成的工作反而更少。同樣每天睡6小時的還有美國前總統奧巴馬，除了睡覺，他會在睡前花半小時閱讀報刊或寫作，並且平均每天會花3小時陪伴家人。

微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）曾經也是不折不扣的工作狂，過去推崇不放假、認為睡覺是懶惰象徵的作息，但他其後在文章中坦承，自己現在每天至少有7個小時的睡眠時間。作為「晨型人」代表的蘋果公司（AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）同樣提倡7小時睡眠，他過著極度自律的生活，每天晚上9點半便上床睡覺，清晨4點半起床開始一天的工作。

普通人失眠恐增心臟病、中風風險

然而，並非人人都是天生的「短眠精英」或擁有高效基因。在現實生活中，全球約有三分之一的成年人正飽受失眠折磨。長期失眠不僅令人精神不振，還會大幅增加患上抑鬱症、焦慮症的風險，甚至誘發心臟病、中風和肥胖等嚴重健康問題。

要解決失眠問題，臨床上可透過藥物治療，或進行針對失眠的認知行為治療（CBT-I）。對於一般市民而言，日常亦可透過調整生活習慣來改善睡眠質素。例如，維持規律的作息時間、在睡前 1 小時遠離手機及電子產品、睡前8至10小時避免攝取咖啡因，並確保睡眠環境黑暗、安靜和涼爽。同時，日間進行規律運動、睡前避免吃大餐以防胃部不適，均對睡眠大有幫助。此外，吸煙和飲酒亦會嚴重破壞睡眠週期，建議在睡前1至2小時內避免接觸酒精和尼古丁。最重要的是，入睡時放鬆心情，切勿強迫自己入睡。

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高質睡眠對人體益處 增強免疫力、減少生病頻率

睡眠醫學研究指出，充足且高質素的睡眠是維持身體機能的基石。足夠的睡眠能顯著增強免疫力、減少生病頻率，並有助維持健康體重、紓緩壓力、改善情緒、促進心臟健康和新陳代謝。此外，它還能有效降低患上二型糖尿病、心臟病、中風及高血壓等慢性疾病的風險，並在日間提升記憶力與專注力。要達到上述的健康益處，關鍵在於獲得「高質素」的睡眠。如果出現以下情況，即使睡眠時數足夠，仍屬於低質素睡眠：包括入睡困難、半夜頻頻醒來，或是睡了足夠時間後醒來依然感到疲倦。這代表身體並未得到真正的休息。

資料來源：綜合資料

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