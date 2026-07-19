海鮮都中伏？45歲男子食海鮮險喪命 揭3大傷腎危機原來不可與止痛藥同服？

一名45歲男子平常身體硬朗，卻在某天晚上大吃海鮮後被緊急送院，檢查發現是嚴重的急性腎損傷（AKI），需要緊急洗腎才保住性命。有醫生列出吃海鮮的3大傷腎危機，原來海鮮不能與止痛藥同服？

45歲男子吃海鮮急性腎損傷險喪命

腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁分享病例，45歲林先生平常身體硬朗，一年會有1、2次痛風發作，但他從不看醫生，習慣自己吃止痛藥解決。

某天晚上他與朋友聚餐，深夜大吃生蠔及蝦蟹等海鮮，並搭配冰凍的啤酒。當晚他就開始劇烈上吐下瀉，腳踝腫痛到無法站立。他以為是吃壞肚子加痛風，又自己吃了強效止痛藥。兩天後，他發現自己一整天一滴尿也解不出來，同時全身水腫、呼吸困難，最後被緊急送醫。檢查發現他的肌酸酐（腎功能指標）飆升正常值數倍，已是嚴重的急性腎損傷（AKI），需要立刻緊急洗腎才保住性命。

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洪永祥醫師分析，這是3個危險因子同時發生導致的悲劇：

吃海鮮3大傷腎危機

食物中毒導致嚴重脫水：夏季高溫，未熟或保存不當的海鮮易滋生腸炎弧菌和創傷弧菌等病菌，引發劇烈嘔吐和腹瀉。嚴重的體液流失會導致身體在短時間內嚴重脫水，腎臟血流急劇下降，造成急性損傷。 高嘌呤和止痛藥的雙重打擊：蝦蟹貝類及常見的魚類像白帶魚等都屬於高嘌呤食物。當你一餐吃下大量的海鮮，高尿酸不僅引發關節痛風的發作，尿酸結晶還會阻塞腎小管。此時再自行服用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），會收縮腎臟血管、減少血流，等於讓腎臟受到雙重打擊，腎臟功能會瞬間崩潰。 大型魚類的重金屬風險：長期食用處於食物鏈頂端的大型魚類（如旗魚、鮪魚及鯊魚等​​），會攝取過多甲基汞、鎘等重金屬，可能引發慢性腎小管間質病變，導致腎功能逐漸萎縮。

醫生3個保腎建議 痛風發作勿亂吃止痛藥

最後，洪醫師提醒，夏天吃海鮮要注意這幾點：

務必徹底煮熟，拒絕生食（如生蠔、生魚片）。

痛風發作時不要自行亂吃止痛藥，應盡快就醫。

避免常吃大型海魚，如鯊魚和旗魚，建議選巴掌大小的小型魚，如秋刀魚和鯖魚。

資料來源：腎臟專科醫生洪永祥

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