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常吃蘋果反惹腹脹？營養師揭5大傷胃吃法 連皮吃都中招！

保健養生
更新時間：15:00 2026-07-16 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-16 HKT

俗語有云：「一日一蘋果，醫生遠離我。」蘋果一直被視為健康食品的代表，加上進食方便，不少人喜歡把它當作早餐或健康零食。但常吃蘋果可能反惹腹脹？有營養師指出，吃蘋果有5個壞習慣可能易傷胃，其中可能連皮吃都中招。

營養師揭蘋果5大吃法恐傷胃 連皮吃都中招

據日媒《Yoga Journal》報道，日本管理營養師なつめももこ表示，蘋果富含果膠這種水溶性膳食纖維，能在腸道內吸收水分、軟化糞便，並促進腸道蠕動。若連皮進食，更能攝取額外的膳食纖維，有助改善腸道健康。然而，儘管蘋果營養豐富，但如果食用方式錯誤，隨時會引起腹脹和腸胃不適。她盤點了以下5個吃蘋果引致腹脹的常見壞習慣：

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常吃蘋果反惹腹脹？營養師揭5大傷胃吃法 連皮吃都中招！
常吃蘋果反惹腹脹？營養師揭5大傷胃吃法 連皮吃都中招！

1.空腹一口氣吃完一個蘋果

蘋果含有膳食纖維和糖分，空腹吃一個蘋果容易引起腹脹和腸胃不適。為了減輕腸胃負擔，建議將蘋果與其他食物配搭進食，盡量避免空腹單獨進食。

2.進食過量蘋果

有些人認為蘋果健康，可以放心多吃，但若一天狂吃2至3個蘋果、每天單獨吃一個特大蘋果，或者一日分開多次進食，例如早餐、零食及飯後果都吃蘋果，便要特別小心，攝取過量的膳食纖維和糖分會直接導致腹脹。任何食物即使再有益，過量進食都會對身體造成負擔。建議調整食量，例如每天最多只吃一個中等大小的蘋果。

3.吃一個冰凍蘋果

蘋果中的果糖在低溫下會變得更甜，因此冷藏後的蘋果口感更佳。但是，對於腸胃敏感的人士來說，進食冰凍的蘋果後極易出現肚脹或消化不良等問題。若擔心腸胃不適，建議將蘋果放置至室溫才進食，或者配搭熱飲一同享用。

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4.連皮吃蘋果

雖然連皮食蘋果可以攝取更多膳食纖維，進一步促進腸道健康，但同時亦會加重消化系統的負擔。蘋果皮這類植物纖維相對較難消化，極容易引起腹脹和腸胃不適。如果本身腸胃較弱或正感到胃部不適，建議將蘋果削皮、磨成泥或煮軟後才進食。

5.咀嚼不足便吞嚥

吃蘋果時如果不充分咀嚼，同樣會導致腹脹。吃飯太快或咀嚼不足的人，會令蘋果難以在胃部消化，大大加重腸胃負擔。如果平時習慣因為趕時間而匆匆進食、喜歡邊食邊看手機，或者習慣將蘋果切成大塊進食，便要特別留意。建議將蘋果切成小塊，並有意識地細嚼慢嚥。

資料來源：《Yoga Journal

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