炎夏高溫注意！飲水都中暑？日本醫生教「4大保命建議」狂灌水反惹水中毒

預防中暑，補充水分至關重要這道理人人皆知，但大家有沒有認真想過，到底應該在「什麼時間」以及「如何」飲水？關西醫科大學醫學部救急醫學講座講師島崎淳也醫生指出，除了掌握「正確」的補水方法外，認清戶外與室內的環境差異、守護兒童與長者，以及提早鍛煉耐熱體質，才是全面防範熱衰竭與中暑的策略性關鍵。

戶外與室內防暑重點

1、 戶外防護：首要避免陽光直射

戶外中暑風險最高的原因是身體直接暴露於烈日下。市民應養成基本防護習慣，如配戴帽子、選擇通風良好的衣物，並盡量移步到照射不到陽光的樹蔭下。近年不少人開始帶備太陽傘，在服飾上應避免穿着過分緊身或厚實的衣服，保持衣着寬鬆通風；顏色方面，深黑色容易吸熱，淺白色則有助減輕炎熱感。

2、 室內防護：慎防窗邊高温並善用冷氣

室內不同角落的炎熱程度其實有很大分別。特別是陽光直射的窗邊，屬於中暑高危點，臨床上甚至曾有住院病人因長期坐在窗邊而出現中暑症狀。在室內安裝遮光窗簾或百葉簾阻擋直射陽光，是有效的防範措施。

至於室內應否開窗通風，則視乎外在環境。若室外氣溫不算極端，開窗保持空氣流通確實有助散熱；但當室外氣溫飆升至 35℃ 甚至 40℃ 的極端高溫、甚至超越人體體溫時，此時開窗吹風非但不能散熱，反而會將熱浪引進室內。在盛夏期間開冷氣調節室內環境對身體百利而無一害，市民切勿為了慳電而猶豫不決，應果斷開冷氣以確保安全。

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3、 兒童防護：留意出汗與小便訊號

小童由於體型較小，相對於體重而言，其身體表面積比例較大，因此極易吸收外界熱力導致體內迅速升溫。加上他們的排汗機制未完全成熟，散熱能力不足，大人必須「行前一步」做好預防：

若發現孩子身體摸起來明顯發燙，應立即帶到涼爽地方降溫並停下所有運動休息。兒童即使口渴亦未必會主動要求飲水，家長應在運動前、放學或返家後，定期督促孩子補充水分。

小便次數是重要線索。若孩子長達半天都沒有排尿，已是嚴重的脫水訊號；即使有小便，但分量極少且顏色深黃，亦代表水分嚴重不足。家長必須警惕這種在不知不覺間進展的「隱形脫水」。

若孩子身處炎熱環境，本來滿身大汗卻突然「乾汗」（汗水全消），代表身體的冷卻機能已經癱瘓，進入極度危險的狀態。由於兒童病情惡化至重症的速度比成人快得多，一旦發現汗水停止，必須立即為其降溫並急切補充水分。同樣地，長者及缺乏自理能力的人士排汗與散熱能力亦會衰退，身邊人應每隔一段時間主動遞水，並注意其身體狀況。

戶外與室內防暑重點

運動補水與鹽分的黃金比例

4、 策略性補水：朝早及運動前先飲水

由於人體在睡眠期間會透過流汗流失水分，每天清晨起床時，身體往往處於缺水狀態。正確的補水常規是：早上起床先飲水、運動前預先補水、運動休息期間每隔一段時間小口頻密飲水。建立起這種自發性的飲水規律，切勿等待口渴訊號。

在飲食正常的情況下，一般運動毋須刻意額外補充鹽分。日常中暑導致鹽分不足的主因，通常是人在大量流汗後短時間內狂飲大量純水，導致體內的鈉離子被過分稀釋（俗稱水中毒）。因此，建議選擇運動飲料或口服補液鹽（按比例調配水分、鹽分與糖分的飲品），這便毋須額外攝取鹽粒；相反，若長時間大量飲用清水或茶類，則必須適量搭配帶有鹽分的食物。

5、 暑熱順化：在盛夏前養成流汗習慣

要在夏天保持健康，市民可於初夏嘗試「暑熱順化」（讓身體逐步適應炎熱環境）。當身體適應後，排汗機制會變得更有效率，出汗量會增加，但汗水中的鹽分濃度反而會下降。這樣既能快速帶走體溫，又能防止體內鹽分過度流失。

要達到這個效果，關鍵在於「主動流汗」。在酷熱天氣正式來臨前，市民可每天進行適度的低強度運動（如急步行、散步等），讓身體微微出汗，重新「記住」如何排汗。如果整天只待在冷氣房內，身體便無法適應熱力。不過，即使身體適應了炎熱，亦不代表可以無限制地在高溫下活動。

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6、 生活作息：睡眠足夠與戒絕暴飲

建立抗暑體質的根本，在於維持規律的生活作息。維持充足睡眠、定時進食三餐、小口頻密飲水是3大基石。研究證實，失眠、睡眠不足或不吃早餐的人，在同樣的運動量下，中暑的風險會大幅飆升。市民應養成每天起床先飲一杯溫水的健康小習慣。

另外，市民亦需特別留意酒精的影響。酒精具有極強的利尿作用，喝啤酒或烈酒表面上是補充液體，實際上反而會加速體內水分流失。若翌日有戶外活動或運動行程，前一晚切忌暴飲，飲酒後更應加倍喝水補充。若本身患有慢性疾病的市民，亦應提早向家庭醫生諮詢炎夏期間的飲水與作息指引，以保萬全。

資料來源：島崎淳也

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