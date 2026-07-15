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醫生極推「一類蔬菜」 排毒勝過保健品 最強食法曝光 很多人一直吃錯！

保健養生
更新時間：16:05 2026-07-15 HKT
發佈時間：16:05 2026-07-15 HKT

現代人生活節奏急促，面對空氣污染及生活壓力，不少人都注重排毒養生。不過，很多人雖然天天吃蔬菜，卻未必知道最有效的吃法。營養功能醫學專家劉博仁醫生指出，我們日常經常接觸到的椰菜、西蘭花、椰菜花、芥蘭、大小白菜及白蘿蔔，看似是非常普通的家常菜，背後卻隱藏着對人體極其重要的「含硫植化素」。這類蔬菜能主動為身體打開排毒系統，而要發揮其最大功效，食法才是關鍵。醫生特別推薦三種「很多人不知道」的最強吃法，教大家如何透過日常飲食為健康加分。

十字花科能幫肝臟啟動解毒

劉博仁醫生在社交專頁撰文分享，十字花科蔬菜最重要的營養價值並非維他命，而是其富含的含硫植化素，學名為「硫代葡萄糖苷（Glucosinolates）」及「異硫氰酸酯（Isothiocyanates）」。

前者是十字花科的原料，本身活性並不算高；然而，當我們在切、咬、咀嚼這些蔬菜時，或者經由腸道菌的作用，硫代葡萄糖苷便會轉化成真正活躍的物質。當中，最著名的活性成分就是「蘿蔔硫素（Sulforaphane）」，在西蘭花及椰菜花中含量特別豐富。

劉醫生續指，這些植化素並非直接幫身體「清除毒素」，而是扮演「鑰匙」角色，幫身體打開整套排毒系統，啟動肝臟的第二相解毒機制（Phase II detoxification），讓身體更有效率地處理吸入的空污、環境毒素以及部分藥物的代謝產物。此外，這類植化素能降低身體的慢性發炎與氧化壓力，對代謝、心血管和腸道健康均有極大裨益。

十字花科能幫肝臟啟動解毒
十字花科能幫肝臟啟動解毒

醫學研究證實有助改善血糖

不僅如此，劉博仁引述一項於 2025 年發表在國際醫學期刊《Nature Microbiology》的人體研究。該研究發現，讓前期糖尿病患者服用富含蘿蔔硫素的西蘭花苗萃取物，結果證實能有效改善患者的腸道菌相，並降低肝臟的糖質新生作用，從而有助於改善血糖水平。不過，醫生強調重點並非「吃得愈多愈好」，而是要維持長期、規律的進食習慣，並搭配健康的腸道環境，身體才能真正吸收和利用這些營養素。

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日常3大最強黃金食法

為了鎖住蔬菜中最寶貴的植化素，劉醫生推薦以下三種日常烹調方法：

  • 1、 快速灼（快速汆燙）： 將西蘭花或椰菜花切成小朵，放入滾水中快速灼 60 秒即可起鑊。隨後拌入橄欖油或麻油，加少許蒜末即可食用，此方法能最大程度保留植化素。

  • 2、 生切後靜置再煮：  蔬菜切好後，建議在室溫下先放置 10 至 15 分鐘才下鑊烹煮。這段靜置時間能讓蔬菜中的酵素有充足時間產生蘿蔔硫素。此方法最適合用於椰菜、白菜和西蘭花。

  • 3、 紅白蘿蔔椰菜湯： 利用白蘿蔔、椰菜搭配薑片清燉，或使用電飯煲燉煮。這款湯水性質溫和，非常適合腸胃虛弱、剛完成化療療程的患者以及長者族群享用。

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2大高危群體進食須知

劉博仁醫生最後強調，十字花科蔬菜並非保健藥品，而是一種需要融入每天飲食點滴的生活習慣。不過，以下兩類人士進食時需特別留意：

  1. 甲狀腺疾病患者： 雖然毋須完全避免食用十字花科蔬菜，但切忌大量生食，建議煮熟後才進食。

  2. 腸胃功能較弱者： 建議從熟食、少量開始嘗試，以免引起腸胃脹氣或不適。

抗癌蔬菜｜西蘭花有何功效？

 

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