男子患脂肪肝 連吃3個月番薯葉肝炎指數降67% 醫生教1種黃金煮法

脂肪肝是常見的都市病之一，持續不理甚至有惡化至肝硬之、肝癌的風險。有一名男子連食3個月番薯葉後，肝炎指數奇蹟狂降67%。到底番薯葉怎樣煮可以保留最多營養？

男子患脂肪肝 連吃3個月番薯葉肝炎指數降67%

腸胃肝臟科醫生錢政弘在健康節目《祝你健康》中指出，現在最常見的肝病就是脂肪肝，而長期被大眾低估的平民蔬菜番薯葉，堪稱護肝優質食物。番薯葉富含幫助抗發炎的「多酚」，其含量接近綠茶的30倍。它不僅能幫助肝臟清除自由基、促進解毒與修復，更能有效減少三酸甘油脂堆積。此外，番薯葉在穩定血糖方面亦有顯著功效。

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錢醫生分享，一名年約50多歲、體重逾80公斤的中年男子，本身患有中度脂肪肝及慢性肝炎。其空腹血糖值一直徘徊在110至120 mg/dL之間，糖化血色素達6.3%至6.4%，已踩入「糖尿病前期」的界線。由於該患者平日不愛食蔬菜，且天天依賴外賣飯盒，錢醫生遂建議他盡量親自下廚，並多進食番薯葉。結果該患者連續進食番薯葉3個月後，脂肪肝情況獲得明顯改善，肝臟發炎指數更由原本超標的150 U/L，大幅下降至50 U/L（降幅高達67%），連帶血糖亦成功回落。

脂肪肝6大症狀

為何番薯葉有如此奇效？

錢醫生解釋，當番薯葉進入腸道後，會刺激身體分泌腸泌素（GLP-1）。這正正就是近年極受歡迎的瘦瘦針主要成分。腸泌素會向大腦發出「已經飽了」的訊號，令人產生飽足感。

番薯葉1種黃金煮法多酚增4.5倍

錢醫生強調番薯葉絕對不能生吃，必須煮熟，而烹調方式更是決定營養吸收的關鍵。一般人以為最健康的烚菜，根據當地農業試驗所的研究指出，烚菜反而會令番薯葉最寶貴的多酚精華大量溶解並流失在水中。想保留最多多酚，推介以下健康煮法：

蒸氣高溫可以破壞蔬菜的細胞壁，釋放高達4.5倍的多酚.建議可使用電飯煲，或在鑊中加水煮滾後，放上番薯葉加蓋燜蒸2至3分鐘即可。

炒番薯葉的營養保留度同樣比烚菜好，因為多酚不會因溶解在水中而白白流失。

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脂肪肝6大常見症狀 這位置痛是警號

本港約有逾100萬人患有脂肪肝。脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」、「非酒精性脂肪肝」。根據衞生署資料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有過多脂肪在肝細胞內聚積。脂肪肝的形成亦與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂和高血壓有密切關連。

「非酒精性脂肪肝」是指一系列與肝臟細胞積聚過多脂肪（超過肝臟容積的5%）有關的肝臟疾病。脂肪積聚的成因與飲酒過量或其他繼發性因素（例如藥物或先天性代謝缺陷）無關。當中，脂肪肝有6種常見症狀，包括：

食慾不振

噁心

嘔吐

右上腹不適

疲勞

如果病情嚴重時，可能導致肝臟發大

若不及時改善，脂肪肝可演變為肝硬化或肝癌。要準確診斷是否患有脂肪肝，就要接受影像檢查，例如超聲波、電腦掃瞄、磁力共振造影等，或進行肝穿刺活組織檢查。

資料來源：《祝你健康》、衞生防護中心

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