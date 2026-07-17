吃錯魚易致慢性病！營養師點名5大煮法藏高脂陷阱 怎樣煮可保留更多蛋白質？
更新時間：11:00 2026-07-17 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-17 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-17 HKT
以為食魚一定健康，小心用錯煮法，隨時增加患慢性病風險！有營養師指出，也5種極受歡迎的煮魚方法暗藏高脂陷阱。到底怎樣煮才能完美鎖住優質蛋白質？
吃錯魚易致慢性病 營養師點名5大煮法藏高脂陷阱
營養師曾建銘在其Facebook專頁發文指，去街市買到肉質結實、鮮甜的黑鯛，不少減肥人士、糖尿病患者或負責為長輩準備三餐的人，都會理所當然地以為「吃魚就等於健康」。但經常有病人疑惑：「營養師，我有吃魚啊！怎麼血糖、體重還是降不下來？」細問之下，往往會發現病人是用「糖醋」或「豆瓣醬紅燒」等方式烹調，甚至連醬汁也用來撈飯。魚肉本身雖然是超級健康的高蛋白質、幾乎零醣類的食物，但決定這條魚最終是「減脂神器」還是「慢性病炸彈」的關鍵，絕對是烹調方式：
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5大煮法藏高脂陷阱：
- 油炸海魚：魚肉會像海綿一樣吸滿廢油，熱量直接翻倍。
- 糖醋魚/醬汁勾芡：看起來精緻吸引，其實芡汁內暗藏了滿滿的糖分炸彈。
- 三杯魚/重口味豆瓣紅燒：這類醬汁太好送飯，導致出現高血壓和水腫問題。
怎樣煮可保留更多蛋白質？
想秒變健康主菜？曾建銘大力推薦以下4大保留極高營養價值的烹調方法：
4大保留極高營養價值的烹調方法：
- 薑蔥清蒸：油量極低，完美保留最完整的優質蛋白質。
- 少油乾煎：魚皮帶點焦香，清爽不油膩。
- 鹽烤/檸檬胡椒烤：用高溫鎖住鮮甜，連長輩都非常適合進食。
零失敗食譜：薑蔥清蒸黑鯛
- 材料：黑鯛1條、薑絲、蔥段、減鹽豉油1至2茶匙。（麻油或米酒可按個人喜好適量加入）
- 去腥關鍵：魚肚內的黑膜和血塊一定要徹底刮乾淨，這是魚腥味的最大來源，處理乾淨便已經成功了一半。
- 製作方法：在魚身劃幾刀、抹上一層薄鹽，鋪上薑蔥。待水滾後放入蒸鍋蒸8至12分鐘。起鍋後，務必倒掉碟內多餘的腥水，最後淋上減鹽豉油、撒上蔥絲即成。
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曾建銘提醒吃魚有3大貼士：
- 醬汁不是湯：清蒸雖然健康，但如果把蒸魚豉油、豆豉加到像在幫魚浸溫泉，高血壓和腎臟病同樣會找上門，緊記醬汁只是用來提味。
- 一餐吃一個手掌大就好：即使是健康食物，也不代表可以無限量狂食整條魚。每餐大約進食一隻手掌大小的魚肉，配搭半碗至一碗白飯，以及兩個拳頭份量的蔬菜。
- 減肥切忌戒澱粉：很多人為了減肥，正餐只食魚而不吃澱粉質，結果下午餓到發慌，晚上直接失控暴食。減肥必須適量進食白飯或番薯等澱粉質，減重之路才能走得長遠。
資料來源：營養師曾建銘
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