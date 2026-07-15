以為養生卻是在自殘 醫揭10大常見健康陷阱 晚餐只吃水果超傷肝！

許多人為了維持身材和健康，嚴格執行清淡飲食或報復性運動。但原來許多看似自律的好習慣都暗藏健康風險，錯誤的迷思日復一日地執行，可能會把自己親手推向慢性發炎與腫瘤的深淵。有醫生列出10大健康陷阱，當中晚餐只吃水果超傷肝！

10大常見健康陷阱 晚餐只吃水果超傷肝

放射腫瘤科專科醫生賴佾暄在臉書專頁「Doctor. 賴」與 YouTube 平台發文分享，很多人注重健康，但用錯了方法，導致明明很自律，卻被脂肪肝、甚至癌症等疾病找上門。他例出10大常見健康地雷，大家不妨參考一下：

10大常見健康地雷

第10名：感冒發燒必須吃退燒藥

很多人只要喉嚨痛，或是體溫稍微升高，就會馬上吃退燒止痛藥。賴醫生分享，這是在掩蓋身體求救的信號。發燒代表免疫系統正在提高體溫，準備殺死外來的病毒或是細菌。吃退燒藥等於直接把火災警報器的電池給拔掉。他指，一般的小感冒、小發燒，其實是身體在作戰，只需要多喝水、多休息，讓免疫系統好好打仗就好。

第9名：週末報復性運動

賴醫生指，雖然運動對心血管有益，但平日久坐不動，關節、肌腱和韌帶就像是放了很久、完全失去彈性的橡筋。週末突然做激烈的運動，可能會令韌帶與肌腱發生微小撕裂，甚至直接斷裂。肌腱和韌帶的血液供應極度貧乏，一旦受傷斷裂，往往會造成難以復原的永久性傷害。

除了肌腱以及韌帶受損，大量而且強烈的運動，更有機會讓肌肉細胞膜承受不住而崩潰，進而引發需要面臨洗腎的橫紋肌溶解症。他強調，訓練必須漸進，熱身以及收操絕不可少。

第8名：追求極致清淡的飲食

在醫學裡，深海魚的 Omega-3 或是初榨橄欖油是優質脂肪，不僅不會堵塞血管，反而能幫助身體對抗慢性發炎。賴醫生指，長期缺乏好油導致的慢性發炎，正是各種重大疾病甚至細胞癌化的可怕溫床。此外，脂肪是製造荷爾蒙的原料，滴油不沾會讓內分泌全面崩盤，導致經期大亂、異常疲勞，甚至出現掉髮、皮膚乾黃的情況。

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第7名：吃鈣片能防骨質疏鬆

在許多研究顯示，同時補鈣和 D3，對於預防骨折沒有顯著差異，甚至還會無形增加心血管的負擔。真正有效的骨骼保健是鈣、D3以及K2的黃金鐵三角。另外必須加上適度的負重運動。

第6名：喝鹼性水能抗癌

飲食無法改變全身的酸鹼值。人體血液裡面的 pH 值被死死地鎖在7.35到7.45之間。每天狂灌鹼性水，其實只是在不斷稀釋以及干擾胃裡面消化的胃酸。當胃部的酸性環境被破壞，優質蛋白質不但沒辦法好好消化，而且還會脹氣以及消化不良。

第5名：迷信純天然草藥絕對安全

純天然的提煉草藥有機會和抗癌藥物發生衝突。它不僅可能把化療的副作用放大，更有機會把真正救命的藥效抵消。任何東西，就算是天然提煉的，都是過猶不及，適量就好。

第4名：沒症狀就不做檢查

身體裡有許多重要的器官，像是肝臟以及肺臟，內部完全沒有痛覺神經。當一顆腫瘤悄悄地在這些器官裡面生長，你不一定會有任何感覺。等它大到壓迫旁邊的器官，或是已經擴散，你終於感覺到痛的時候，往往已經錯失了黃金的治療期。

第3名：亂吃來歷不明的排毒偏方

身體本身就有一套非常精密的解毒與排廢系統，那就是肝臟和腎臟。只要這兩個器官功能正常，它們就是全年無休地在幫你過濾血液中的廢物。亂吃來歷不明的偏方，反而是在給它們增加額外的負擔，甚至直接傷害它們。最好的排毒方法，是停止亂吃東西，並且多喝水、均衡飲食、作息正常。

第2名：不吃澱粉跟糖能餓死癌細胞

賴醫生指，當你切斷癌細胞的糧食供應，它們反而會掠奪周邊健康的組織，搶奪原本屬於肌肉和脂肪的營養。最後，癌細胞還沒被消滅，免疫大軍先因為缺乏能量而無法作戰，身體也因為肌肉和脂肪的大量流失而變得骨瘦如柴，這在醫學上稱為「癌症惡病質」，是許多癌症病人最終離世的主要原因之一。醫學上真正要少吃的，是會引發身體劇烈發炎反應的「精緻糖」，比如含糖飲料、蛋糕和甜點。但是維持生命運作所必需的優質碳水化合物，像是糙米和燕麥，絕對不能少。

第1名：晚餐只吃一大盤水果

很多人覺得晚餐吃水果很清淡健康，可以減肥。但從醫學角度來看，澱粉消化後是葡萄糖，身體全身上下，大腦和肌肉都能幫忙消耗，但整個身體只有肝臟能夠處理水果裡面的果糖。賴醫生解釋，晚上身體準備休息，新陳代謝開始變慢。晚餐只吃一大盤水果，肝臟來不及處理，唯一辦法就是全部打包成脂肪，然後囤積在肝臟裡面。日復一日，肝臟就變成了脂肪肝。他說，脂肪肝不僅是肝臟發炎的開始，更是通往肝癌的第一站。水果是健康的，但絕對不能當飯吃，更不應該在晚上大量吃。一天水果的量，大概是兩個拳頭大就足夠了，而且最好在白天吃完。

資料來源：「Doctor. 賴」

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