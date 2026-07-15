巴西3姊妹共316歲醫生揭「長壽秘笈」3招回歸生活智慧：同親人住得近都有益！

追求健康長壽是現代人的終極目標，如何做到「長命百二歲」？巴西三名年逾百歲的親姊妹，本月正式榮獲健力士世界紀錄（Guinness World Records）認證，成為目前全球在世最年長的親姊妹。三人年齡合計高達316歲。醫學專家指出，雖然先天的「長壽基因」確實存在，但大眾毋須因沒有這份「幸運基因」而氣餒。

巴西姊妹花健康活過百歲秘訣

居於巴西里約熱內盧的長壽姊妹，3位分別是109歲的大家姐列維塔（Levita de Deus Nunes）、104歲二妹佐雷德（Zoraide de Deus Mota）以及103歲的三妹朱琳娜（Zulina de Deus Nunes）。她們的真實年齡由追蹤國際超級人瑞的權威組織「長壽探索」（Longeviquest）嚴格驗證。

大家姐曾從事手工藝工作，亦曾在電視台任職；二妹則擔任護士，育有5名子女；三妹則是全職母親，獨力養育6個孩子。她們不論在職場還是家庭，始終保持身體的動態與心靈的生活目標。大家姐表示自己度過了很好的童年和青春期，完全沒有遺憾。

科學界展開研究 助打破先天基因限制

這項罕見長壽紀錄吸引巴西聖保羅大學基因學專家札茲（Mayana Zatz）關注，並將其納入「長壽基因計劃」（DNA Longevo Project）。研究團隊特意派出研究人員登門拜訪這三姊妹，除了訪談她們的生活習慣，亦採集了她們的血液及DNA樣本，希望藉由分析遺傳資訊，尋找人體內的「保護性基因」。

參與研究的吉列爾梅（Joao Paulo Guilherme）表示，團隊計畫蒐集並分析500名百歲人瑞的DNA樣本，透過比較90多歲與百歲人瑞，以及已出現衰弱、認知功能退化或慢性疾病患者之間的基因差異，找出哪些基因能有助保護心臟、肌肉與腦部功能，從而延緩老化。LongeviQuest 行政總裁邁耶斯（Ben Meyers）亦指出，這三姊妹能共同活到這個年紀，除了強烈的遺傳因素外，她們至今彼此依然住得很近、互相關照，這種緊密的家庭與社會支持網，同樣是不可或缺的長壽關鍵。

這3名姊妹居於里約熱內盧。路透社

研究人員和姊妹合照。路透社

研究人員為朱琳娜抽取唾液樣本分析。路透社

朱琳娜（右）和佐雷德閒話家常。路透社

功能醫學科歐瀚文醫生在社交平台專頁分享這則新聞，並從「長壽醫學（Healthy Longevity Medicine）」角度分析。歐醫生強調，能活過百歲且保持清晰的認知與身體機能，強大的「長壽基因」確實扮演了防護罩的角色。但大眾可能會問：「如果我沒有這種幸運的百歲基因，是不是就無法健康長壽了？」歐醫生的答案是：「絕對不是！」

事實上，全球最新的健康長壽醫學發展趨勢，正首度將抗老科學（Geroscience）、老化診斷學（Gerodiagnostics）與精準老年醫學（Precision Geromedicine）三大前沿領域整合進臨床醫學架構。透過利用生物標記精準評估大腦、血管與器官的實際生理年齡，並依據個人獨特的體質，給予量身打造的抗衰老策略，打破先天基因限制。

長壽秘笈回歸純粹生活智慧：同好姊妹住得近都有益！

歐醫生補充指出，有趣的是，在研究這些最尖端的抗老科學時，我們發現科學的盡頭往往與最純粹的生活智慧不謀而合。這三位百歲姊妹的日常點滴，正好完美呼應了長壽醫學與功能醫學極力提倡的「健康生活處方」：

一、 攝取新鮮的原型食物

三姊妹童年時家裏沒有雪櫃，吃的是即捕即食的鮮魚和當季食材。在功能醫學看來，這正是最天然的「抗發炎飲食」。現代科學證實，高度加工食品會破壞腸道微生態，引發身體慢性發炎。而三姊妹這種飲食習慣，能為腸道益生菌提供源源不絕的養分，從腸道根本打造抗老體質，築起免疫防線。

二、 活躍且有目標的生活型態

回顧她們一生，無論是擔任護士、做手工藝還是照顧家庭，始終保持身體的「動態」與「生活目標」。規律的日常活動能直接刺激細胞內的「粒線體」進行修復，維持身體的代謝靈活度。同時，持續的腦部活動與社交，能促進神經元建立，有效維持大腦認知功能，是預防認知障礙症的最佳天然良方。

三、 強大的社會與家庭支持網

這點最容易被現代都市人所忽略！三姊妹彼此住得很近、幾十年來互相照應。長壽醫學研究指出，長期處於孤獨環境中，身體會分泌過量的慢性壓力荷爾蒙——皮質醇（Cortisol），進而加速血管老化與大腦退化。相反，良好且緊密的人際互動與家庭支持，能有效調節自律神經系統，成為最溫暖的「天然抗老藥」。

資料來源：功能醫學科歐瀚文醫生

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