內地新冠病毒注意！確診7.9萬宗呈上升趨勢 附4項防護建議 搭地鐵戴口罩

隨着夏季來臨，本港市民北上消費及外遊頻繁，內地最新公布的疫情數據值得關注。據內地媒體《極目新聞》報導，中國疾病預防控制中心（中疾控）官網近日公布，今年6月份內地共報告新增新冠病毒確診個案達7.9萬宗，當中包括130宗重症及1宗死亡個案（死者患有基礎疾病並合併感染新冠病毒）。數據反映內地報告的確診個案總數總體呈現上升趨勢。市民在暑假期間往返兩地，務必提高警惕，

6月確診個案較5月飆升逾兩倍

根據中疾控的歷史資料顯示，內地5月份的新增確診個案為21,861宗（當中重症35宗、死亡1宗）。換言之，6月份錄得的近8萬宗確診數字，比5月份大幅飆升了超過兩倍。

在本土個案的病毒株監測方面，6月份全國31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團共報送了3,741宗本土個案的基因組有效序列，結果顯示全部均為 Omicron（奧密克戎）變異株，當中的優勢流行株為 NB.1.8.1 及其亞分支。現有的醫學證據並未提示內地出現可能構成額外公共衛生風險的新新型變異株。

此外，在內地哨點醫院（監測醫院）門診及急症室的流感樣個案呼吸道樣本中，新冠病毒的檢測陽性率高踞第二位。前三位分別為：

第一位： 流感病毒（11.6%）

第二位： 新冠病毒（9.6%）

第三位： 腸道病毒（9.1%）

專家料群體免疫衰減及冷氣地方傳播

針對6月份疫情升溫的情況，同濟大學附屬上海市肺科醫院呼吸科主任醫生胡洋接受媒體訪問時表示，新冠病毒感染在每年6月至8月期間，普遍都會出現一個「小高峰」，不過目前的整體情況仍然受控，尚未看見會出現大規模流行的趨勢。

北京佑安醫院感染綜合科主任醫生李侗曾則分析指出，近期個案數字回升，主要源於民眾體內的群體免疫屏障隨着時間推移而自然衰減。他強調，新冠病毒的流行並沒有固定的季節性規律，更多是取決於人群的易感程度。再加上夏季天氣炎熱，市民長時間待在冷氣地方，室內通風減少，從而加劇了病毒在密閉空間傳播的風險。

出入加強保障！中疾控4項防護建議

中國疾控中心特別提醒，近期內地呼吸道傳染病疫情有所波動，流感、鼻病毒、腸道病毒、副流感病毒、人偏肺病毒及新冠病毒均呈現一定水平的活躍度。為全面防範呼吸道傳染病，當局建議公眾採取以下個人防護措施：

1、搭公共交通工具佩戴口罩

市民在前往醫院就醫過程中必須全程佩戴口罩。若處於人群密集場所，或乘搭飛機、高鐵、火車及地鐵等公共交通工具時，建議佩戴口罩。特別是長者及患有慢性基礎疾病的患者，更應做好防護以減少感染風險。

2、保持良好衛生習慣

在咳嗽或打噴嚏時，應打醒精神，用紙巾、毛巾或手肘遮住口鼻。同時要注意手部衛生，切勿用不潔淨的手觸摸眼睛、鼻及口部，從而減少病原體傳播的機會。

3、倡導健康生活方式

日常生活中要保持均衡飲食、進行適量運動及擁有充足休息，以增強身體免疫力。若發現自己出現發燒、咳嗽或其他呼吸道感染症狀，與他人接觸時必須佩戴口罩，並保持室內空氣流通；如有需要，應及時求醫。

4、主動接種相關疫苗

免疫力較弱的人群（如孕婦、低齡兒童、長者及慢性病患者等），應根據官方的疫苗接種指引，及時接種預防新冠及其他呼吸道傳染病的相關疫苗。

資料來源：《極目新聞》

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