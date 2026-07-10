燕麥降膽固醇必學 研究揭關鍵藏在腸道內藥物級「秘密武器」 醫生提醒

燕麥一向被香港人視為降膽固醇、保護心血管的「清道夫」健康食物，不論是作為快熟燕麥片早餐，還是加入健康餐單中，都極受養生一族歡迎。坊間一直存在一個大眾迷思：為甚麼有些人吃燕麥後膽固醇明顯下降，有些人吃了很久卻毫無動靜？恆新復健科診所醫生王思恒表示，最新醫學研究顯示，燕麥能否發揮最大功效，其實與每個人肚子裡的「腸道菌」相關。

水溶性纖維的傳統阻隔機制

王思恒醫生在社交粉專發文指出，燕麥中最常被醫學界提及的有效成分，是膳食纖維「$\beta$-葡聚醣」（$\beta$-glucan）。這種水溶性纖維在遇水後會形成黏稠的質地。當它進入人體腸道後，能夠發揮像磁石般的作用，幫助黏著食物中的膽固醇與消化液中的膽汁，並將它們直接帶出體外。這亦是過去數十年來，科學界解釋燕麥有助降低膽固醇的核心原因。

【同場加映】養生變傷身！專家警告5大食物暗藏高血糖陷阱 常吃燕麥粥/糙米粥都中招

腸道菌將多酚加工成「秘密武器」阻礙身體製造壞膽固醇

王醫生指出，燕麥除了含有豐富纖維外，還含有大量具抗氧化功能的「多酚」。研究團隊曾找來一群患有代謝綜合症（代謝症候群）的受試者進行臨床實驗，讓他們進食燕麥。結果發現，受試者血液中由多酚衍生出來的「加工產物」數值明顯飆升。關鍵正正就在於「加工」這兩個字，因為燕麥中的原態多酚很難直接被人體腸胃吸收，必須依靠腸道內的益生菌先幫忙進行分解與加工，轉換成全新的型態後，人體才能加以利用。

實驗進一步發現，這批被腸道菌加工出來的秘密武器，在進入血液後會干擾人體自身製造膽固醇的機制。令人驚訝的是，牠們所針對的生產位置，竟然與醫學界知名的專業降膽固醇藥物（Statin 類藥物）高度相同。換句話說，進食燕麥本質上是在餵養腸道菌；當肚子裡的好菌吃飽了，作為回報，牠們便會替人體生產出對抗膽固醇的強大武器。不過王醫生亦補充，這部分目前在醫學上仍屬於研究假說，尚不能視為最終定論。

腸道菌將多酚加工成「秘密武器」

連續兩天三餐都只進食燕麥「變相節食」切勿盲目模仿

該項研究同時測試了不同的飲食模式。其中「短期猛吃組」連續兩天三餐都只進食燕麥，結果顯示，受試者的總膽固醇與俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白，分別下降了約 8% 及 10%。王醫生提醒，這種激進吃法之所以能在短期內見效，很大機會是因為引發了「熱量赤字」（熱量縮水），導致身體變相節食，市民切勿盲目模仿。

王思恒強調，這些由腸道菌加工出來的神經武器，目前大概只能解釋膽固醇整體變化的 10% 至 20%，燕麥降脂的第一主力依然是 $\beta$-葡聚醣。加上該研究的臨床樣本數目較少，仍有待未來更大規模的研究來進一步證實。他特別提醒市民，若本身已確診高膽固醇並正服用處方藥物，燕麥只能扮演膳食輔助角色，千萬不能因此自行胡亂停藥。

【同場加映】糖尿病飲食｜吃燕麥血糖不降反飆升？營養師拆解4類市售燕麥 必學最佳食法助穩血糖

規律飲食才是最佳養菌之道

王醫生總結表示，燕麥幫助降低膽固醇的原理，除了傳統的膳食纖維屏障外，研究亦揭示了「多酚」這條由腸道菌驅動的秘密影響通道。「吃全穀物、養好腸道菌」的概念，本質上不單是餵飽人類自己，更是持續在為肚子裡的好菌提供源源不絕的工廠原料。

市民毋須像實驗對象般激進地三餐猛食燕麥，只需將燕麥納入日常膳食中，例如將其作為每天早餐的健康選擇。只要保持穩定、規律地進食，就能建立健康的腸道微生態，從而讓身體更有效地維持血管健康。

資料來源：恆新復健科診所醫生王思恒

延伸閱讀：專家票選15大降血糖食物 第1名擊敗洋蔥/秋葵 抗發炎增免疫力