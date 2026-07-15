防骨質疏鬆喝牛奶吃鈣片未必足夠！營養師教補充6大護骨營養素 吃蛋黃/奇異果也有效？

想防骨質疏鬆或幫小朋友增高，只喝牛奶、吃鈣片未必足夠？有營養師指出，維持骨骼健康要有6種營養素配合，其中吃蛋黃、奇異果都有效。

營養師教補充6大護骨營養素 吃蛋黃/奇異果也有效？

營養師高敏敏在facebook專頁發文指出，不少人為了讓孩子長高，或預防骨質疏鬆，都會瘋狂喝牛奶和吃鈣片。不過，骨骼的生成、維持與發育，實際上需要多種不同營養素的互相配合。她為大家整理出孩子長高及護骨的6大關鍵營養素：

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補充6大護骨營養素

1.鈣質

鈣質是維持骨骼與牙齒健康的重要礦物質，雖然補鈣不會令孩子瞬間長高，但鈣質攝取不足會嚴重影響骨骼健康，是成長期不可或缺的營養。建議選擇乳製品、芝麻、銀魚仔、蝦米。

2.優質蛋白質

可選擇豆類、魚類、肉類、蛋類。蛋白質不僅是身體組織的重要材料，更是骨骼中膠原蛋白結構的來源。建議每餐都進食約一個手掌大小的優質蛋白質，但切忌過量，保持飲食均衡最重要。

3.維他命D

建議日曬，或進食乾冬菇、蛋黃、魚類。維他命D能有效幫助身體吸收鈣質，維持骨骼正常發育。除了從飲食中攝取，家長亦別忘記讓孩子適度進行戶外活動。

4.維他命K

建議選擇深綠色蔬菜、納豆。維他命K能參與骨鈣蛋白作用，幫助維持骨骼健康。因此，想骨骼強健絕對不能只飲牛奶，多吃綠葉蔬菜同樣是關鍵。

5.鎂

建議選擇堅果、全穀類。鎂有份參與骨骼代謝，亦與肌肉及神經功能的維持息息相關。如果小朋友平日只愛吃精製澱粉，便很容易導致鎂攝取不足。

6.維他命C

維他命C來源包括番石榴、奇異果、柑橘類水果、燈籠椒。骨骼並非只有堅硬的鈣質，同樣需要膠原蛋白來形成支架。攝取充足的維他命C可以促進膠原蛋白形成，幫助骨骼結構變得更強健。

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骨質疏鬆症有何病徵？3部位易骨折？

據本港衞生署資料顯示，骨質疏鬆症本身並沒有任何明顯病徵。部份患者可能會出現背痛的情況，大多數患者未必能於早期發現，很多時候直到發生骨折後才會發現患上骨質疏鬆症。患者可能會出現以下症狀：

因為輕微碰撞、跌倒、甚至咳嗽而導致骨折

最常見的骨折部位包括股骨、脊椎和前臂骨

骨質疏鬆症的患者亦可能因為脊椎骨塌陷，令背部變得彎曲，導致駝背和變矮

骨質疏鬆8大高危族群 缺乏運動要小心

骨質疏鬆症並非只出現於長者或女性身上。根據衞生署資料，以下人士亦是骨質疏鬆的高危族群，過量飲用1類飲品也會增加風險。

骨質疏鬆症高危人士

長者：造骨能力減弱，骨質容易變得疏鬆

女性：一般在停經後，因雌激素停止分泌所致

體型瘦小者

家族中有骨質疏鬆症患者

骨質疏鬆症成因

1. 不良的生活習慣

如吸煙

長期攝取鈣質不足

缺乏維他命D

過量飲用咖啡、濃茶等含咖啡因飲品

過量攝取鈉質（鹽分）

缺乏負重運動

酗酒

2. 疾病因素

女性的雌激素不足，例如因化療、電療或手術而提早停經

男性的睪丸素過低

內分泌失調病症，如甲狀腺機能亢進

服用藥物：長期服用高劑量類固醇藥物。

骨質疏鬆症診斷方法

如屬上述高危人士，可尋求醫生之專業意見，並接受檢查。常見測量骨質密度的 方法有：

雙能量X光吸收測量儀（DEXA）：用於診斷及監察治療的效果。

超聲波儀器（QuantitativeUltrasoundQUS）：只可以作為骨質密度的初步篩驗方法，並不能作為確診工具。

資料來源：營養師高敏敏、香港衞生署

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