吃甚麼水果最好？醫生首選這款「完美水果」高鉀、高纖、護心血管 注意3類人士不宜食用

日常生活中，大家經常會問「到底吃甚麼水果最健康」？家醫科醫生李思賢指出，這個問題其實相當複雜，因為水果的好壞很難一概而論。挑選時必須將含糖量、升糖指數（GI值）、農藥殘留以及個人身體的耐受性一併納入考慮。不過，在眾多水果之中，「牛油果」是極少數優點遠大於缺點的「完美水果」。

高營養低糖全方位優勢 膳食纖維高

李思賢醫生解釋，牛油果的脂肪組成非常優質，極具健康價值。牛油果所含的脂肪，大部分屬於「油酸」（Oleic acid），這是一種 Omega-9 單元不飽和脂肪酸，與橄欖油中的主要脂肪酸完全相同，對保護心血管及抑制身體慢性發炎都有非常正面的幫助。

此外，牛油果更是一款高營養、低糖分的果實。它富含微量元素「鉀」（每顆牛油果的鉀含量甚至比香蕉還要高），同時含有豐富的維他命 K、葉酸、維他命 E、維他命 B6 以及鎂。李醫生補充，牛油果的膳食纖維含量相當高，能有效促進腸道益生菌的多樣性。這些營養素相輔相成，令牛油果在「支持身體整體代謝」這個面向表現得極為全面。

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組織胺不耐症患者需留意

雖然牛油果營養價值極高，但李思賢醫生提醒，這並不代表每個人都適合大量食用。牛油果的「組織胺」含量需要特別注意——它不僅本身含有一定份量的組織胺，更是醫學界公認的「組織胺釋放食物」。換言之，即使它本身的組織胺含量不是最高，吃下肚後亦會刺激人體免疫系統釋放出更多組織胺。

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對於患有「組織胺不耐症」、DAO 酵素活性不足、或是腸道通透性偏高（如腸漏症）的人士，進食牛油果後可能會誘發頭痛、鼻塞、皮膚搔癢或腸胃不適等過敏反應。這類高敏感族群並非完全不能吃牛油果，但進食時務必嚴密觀察自己的身體反應，量力而為。

到底吃甚麼水果最健康？

切開後熟度即定型 牛油果屬於「呼吸型後熟水果」

李思賢醫生亦分享了一個許多都市人都不知道的冷知識：牛油果一旦切開，其熟度就會即時定型，絕對無法再繼續變熟。這背後的科學原理非常有趣。牛油果屬於「呼吸型後熟水果」，必須依靠自身產生的乙烯氣體，來啟動並維持整個熟化過程。而這個機制需要果實的細胞結構保持完整、乙烯在果肉內部累積到一定濃度才能順利運作。一旦不小心提早切開，體內的乙烯氣體會瞬間散逸，細胞受損，導致整個熟化的細胞訊號鏈徹底中斷。此時接管果實的不再是熟化酵素，而是「多酚氧化酶」，它一接觸到空氣中的氧氣，就會令果肉迅速氧化變黑。李醫生提醒，若買回來的牛油果表面還硬梆梆，請千萬不要衝動切開，必須將其放在室溫繼續催熟，等到整顆牛油果用手指輕壓感覺有彈性時才切。切開之後，就要盡快食用完畢。

資料來源：家醫科醫生李思賢

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