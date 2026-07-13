40歲後開冷氣睡覺越睡越累？專家教養成3個睡前習慣 幫頭部降溫翌日更精神！

40歲後每晚開冷氣睡覺，為何醒來依然渾身沉重、越睡越累？有專家指出，想擺脫冷氣疲勞，關鍵在於養成3大睡前習慣，其中只需簡單為頭部降溫，就能助深層入眠，翌日起床精神百倍。

為何40歲後開冷氣睡覺越睡越累？

據《Yahoo! JAPAN》報道，炎炎夏日，冷氣機是睡房中預防中暑的必備品。然而，許多人卻因為早上醒來感覺又冷又疲倦而感到苦惱。當然並不建議強忍酷暑，最重要的是在合理使用冷氣的同時，懂得照顧身體。日本護士兼藥膳專家Keiko（けいこ）指出，特別是40歲或以上的人士，因夏季開冷氣而導致晨起疲倦，主要有以下兩大原因：

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1.自律神經系統休息不足

當副交感神經系統（負責放鬆身心）在睡眠期間佔據主導地位時，身體會進入深度休息狀態。然而，如果直接暴露在冷氣環境中，或是房間溫度過低，身體便會不自覺地繼續耗力以維持體溫。這意味著即使在睡覺，自律神經系統仍在全力運作。尤其在40歲以後，受年齡和荷爾蒙變化影響，自律神經系統更容易出現波動，對冷氣冷風的影響會更加敏感。

2.寒氣阻礙氣血運行

在中醫理論中，寒氣被認為是阻礙「氣」和「血」運行的原因之一，而氣血正是人體重要的能量。睡眠時，如果腹部或腳部受寒，身體會收縮血管以防止熱量散失。結果，整體血液循環容易停滯，造成翌日醒來時容易出現精神不振、身體沉重及水腫等輕微不適。因此在夏季，「防寒」對成年人來說與「防暑」同樣重要。

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養成3個睡前習慣翌日更精神

Keiko指出，要舒適地使用冷氣並保持健康睡眠，關鍵在於頭部涼爽，腹部和腳部溫暖：

養成3個睡前習慣翌日更精神

1.輕柔地為頭部「局部」降溫

許多人都有「不想令身體受寒，但頭部發熱導致難以入睡」的困擾。中醫認為，忙碌的一天和長時間的思考會導致能量上湧，造成頭部「發熱」。因此，建議輕柔地為後腦勺上方降溫，但必須避開頸部。可使用常見的兒童小冰袋，實用且能輕鬆防止過度受涼。由於頸部受寒會影響血液循環，建議可用毛巾包裹頸部作適度保暖，這樣有助降低頭部多餘的熱量，令人更容易放鬆入眠。

2. 全面保護腹部及雙腳

在為頭部降溫的同時，也要注意保護腹部和雙腳免受寒氣侵襲。腹部是人體重要的消化系統所在，一旦受涼，會削弱消化功能並降低身體產生能量的能力。此外，雙腳尤其是小腿，在將血液泵回心臟方面發揮著至關重要的作用，受寒會導致血液循環不良，令人翌日早上感到雙腿沉重疲倦。

建議晚上開冷氣睡覺時，穿著輕薄的保暖腹帶或襪套。睡前亦可輕輕轉動腳踝約10次，或輕按小腿促進血液循環。即使只是短短一兩分鐘的護理，也能溫和地溫暖身體，助進入深層睡眠。

3.浸浴調節體溫

在炎熱的天氣裡，可能只想快速洗澡，但養成浸浴的習慣是呵護身體的重要方式。嘗試在睡前1至2小時，用約40°C的溫水浸浴10至15分鐘。隨著浸浴後體溫逐漸升高，然後慢慢下降，人體自然會產生睡意。浸浴還能放鬆肌肉，促進全身血液循環。雖然不必每天浸浴，但當感到特別疲憊時，浸浴絕對能幫助身體極速恢復活力。

資料來源：《Yahoo! JAPAN》

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