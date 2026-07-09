想養出水光肌不只靠藍莓雞蛋！營養師推介8大護膚食物 吃奇異果/鮮蝦可補膠原蛋白？

想讓肌膚維持年輕緊緻，甚至養出水光肌，可以吃甚麼？有營養師推介8類護膚食物，除了藍莓及雞蛋外，多吃奇異果及蝦更能激增膠原蛋白。

營養師推介8大護膚食物 吃奇異果/鮮蝦可補膠原蛋白？

營養師高敏敏在facebook專頁發文指出，除了擦美白保養品，其實每日吃進肚子裡的食物也會直接影響肌膚狀況，想讓肌膚白淨透亮、充滿光澤，單靠少曬太陽並不足夠，更要從營養開始補起。當身體攝取足夠的抗氧化營養素、優質蛋白質與植化素，就能幫助減少自由基的傷害、維持膠原蛋白生成，並有效降低黑色素形成，讓肌膚由內而外散發健康的水光感。想養出透亮白滑的肌膚，她建議日常可多補充以下8類營養素：

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8大護膚食物

8大護膚食物



1.維他命E

可選擇植物油、牛油果、堅果及南瓜。維他命E能強效抗氧化，有助維持肌膚的彈性與保濕鎖水力。

2.維他命B3

可選擇豆製品、雞肉及肝臟。維他命B3有助維持皮膚健康，同時能阻截黑色素傳遞。

3.優質蛋白質

例如魚類、蝦、蜆、雞蛋及黑豆。膠原蛋白的生成與受損皮膚的修復，都必須依賴足夠的優質蛋白質作為原料。

4.茶多酚

可選擇飲用綠茶，茶多酚具有強大的抗氧化作用，可減少紫外線對皮膚造成的氧化壓力。

5.維他命A

可選擇紅蘿蔔、菠菜、番茄及南瓜，含有豐富的維他命A能維持皮膚的正常角化與健康。

6.維他命C

可選擇番石榴、奇異果、甜椒及西蘭花。維他命C不僅參與膠原蛋白的形成，更是極為重要的抗氧化營養素。

7.花青素

可選擇藍莓、黑莓、提子、士多啤梨及紅石榴。花青素能幫助肌膚對抗自由基，維持肌膚健康。

8.穀胱甘肽

可選擇椰菜、白蘿蔔、蘆筍等十字花科蔬菜。穀胱甘肽是人體極重要的抗氧化物質，可透過均衡飲食幫助維持。

此外，高敏敏亦指出，日常也可多進食番茄、西瓜、莓果、三文魚、黃豆製品等富含抗氧化營養素的食物，有助降低紫外線帶來的氧化傷害。

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沒有食物能「吃了就變白」 附日常保養貼士

她特別提醒，沒有任何一種食物可以「吃了就變白」，亦絕對沒有食物能完全取代防曬產品的作用。想擁有健康透亮的膚色，必須「由內養、由外防」雙管齊下：

保持均衡飲食

堅持每日做好防曬

確保睡眠充足

減少吸煙、盡量少熬夜

出門前20分鐘提早塗抹防曬

進行戶外活動時，穿著具備UPF防曬系數的衣物

搭配防曬帽、防紫外線陽傘等物理性防曬工具

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