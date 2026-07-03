水果不是吃越多越健康！研究揭每日攝果糖逾51克 患脂肪肝風險增14倍 早晚吃差異極大？

以為水果多吃無妨，但隨時誤墮果糖陷阱！有研究指出，每日攝取果糖逾51克，患脂肪肝風險即狂飆14倍。若想吃水果，到底應該何時進食？

研究揭每日攝果糖逾51克 患脂肪肝風險增14倍

家醫科醫生魏士航在Facebook專頁發文指，從細胞層次和人類演化的角度來看，水果並不適合無限制地攝取，這打破了過去習慣將天然與無害畫上等號的想法。他引述一篇今年6月發表於《Scientific Reports》的最新研究，旨在探討每日果糖攝取量與脂肪肝之間的關聯。

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脂肪肝6大症狀

研究有何發現？

研究團隊針對189名成年人進行精確的飲食追蹤，並透過肝臟超聲波診斷，結果顯示：

每日果糖攝取量超過51.07克，患上脂肪肝的機率將大幅增長，風險是低攝取量人士的14.6倍。

在高攝取組別中，脂肪肝患病率高達79.8%，且肝臟體積明顯增大，顯示肝臟已進入慢性的發炎與儲脂狀態。同時，抽血檢驗亦發現患者的三酸甘油脂、空腹胰島素，以及反映胰島素阻抗程度的HOMA-IR指標均會顯著升高。

為何早晚吃水果差異極大？

除了攝取總量，魏醫生亦指出，攝取時間更是這項研究最引人注目的發現。科學家引入了時間營養學的概念，發現傍晚或夜間攝取水果與脂肪肝之間存在強烈的正相關。這背後的生理機制在於，入夜後，人體的肝臟會從白天的能量供應模式切換至儲存與修復模式。此時，肝臟對果糖的代謝變得極為敏感，直接湧入的果糖會迅速啟動脂肪合成路徑，轉化為囤積在肝細胞內的油脂。正正提醒大家，晚餐後吃水果的習慣，可能正是導致脂肪肝的重要獨立危險因子。

魏醫生表示，現代飲食中，果糖的威脅並非僅源自天然生果。研究也指出，當人們感到飢餓時，高達57.1%的人首選其實是加工零食，當中最常添加的高果糖粟米糖漿才是更大的健康陷阱。相比起天然水果，高果糖粟米糖漿內的果糖比例更高、更易被吸收。對肝臟而言，這種持續性、高頻率的果糖轟炸，比偶爾多吃一個水果更具破壞力。

魏醫生總結指，這項研究也點出了一個重要的保護工具，有規律有氧運動習慣（每周最少150分鐘）的人，其果糖攝取量顯著低於不運動者。原因是運動能調節大腦的獎勵路徑，從源頭減少身體對高糖食物的原始渴求，幫助重塑味覺。此外，這項研究並非要遠離水果，而是幫助我們重新定義適量與節律。避開過量果糖危害的公式其實很簡單：去除飲食中的添加糖和高果糖玉米糖漿，每日果糖攝取控制在51克以下，同時重新調整飲食時間表，讓水果回歸到清晨與午後，最後再用運動來重塑我們的味覺。

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脂肪肝6大常見症狀 這位置痛是警號

本港約有逾100萬人患有脂肪肝。脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」、「非酒精性脂肪肝」。根據衞生署資料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有過多脂肪在肝細胞內聚積。脂肪肝的形成亦與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂和高血壓有密切關連。

「非酒精性脂肪肝」是指一系列與肝臟細胞積聚過多脂肪（超過肝臟容積的5%）有關的肝臟疾病。脂肪積聚的成因與飲酒過量或其他繼發性因素（例如藥物或先天性代謝缺陷）無關。當中，脂肪肝有6種常見症狀，包括：

食慾不振

噁心

嘔吐

右上腹不適

疲勞

如果病情嚴重時，可能導致肝臟發大

若不及時改善，脂肪肝可演變為肝硬化或肝癌。要準確診斷是否患有脂肪肝，就要接受影像檢查，例如超聲波、電腦掃瞄、磁力共振造影等，或進行肝穿刺活組織檢查。

資料來源：家醫科醫生魏士航、衞生防護中心、《Scientific Reports》

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