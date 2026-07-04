打工仔注意！飲咖啡心跳加速＝心律不整？醫生解構「飲用法則」可降心血管死亡風險

對於不少每日「靠咖啡續命」的香港上班族而言，咖啡既是提神恩物。坊間一直流傳一個根深蒂固的咖啡迷思，認為咖啡因會導致心臟亂跳，甚至引發心臟病，令不少人一邊飲一邊心驚驚。腎臟科專科醫生江守山近日引述多項大型醫學研究為咖啡因「洗白」。他指出，大眾普遍誤會了咖啡因——喝完咖啡後感覺心跳變快，在醫學上不等於「心律不整」，兩者不能畫上等號。研究更證實，適量攝取咖啡因對心血管非常安全，甚至具備保護作用。

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心跳加速不等於心臟亂跳

江守山醫生表示，現代醫學研究已徹底推翻過去認為「咖啡因會導致心臟亂跳」的早期觀念。很多人因為喝完咖啡後察覺心跳稍為增速，便認定自己不適合飲咖啡，這其實違反了實證醫學。 根據多項涵蓋數十萬人的大型前瞻性研究及統合分析一致指出，在一般成年人每日攝取300至400毫克咖啡因的上限內（即大約3至4杯普通手沖咖啡），咖啡因並不會引發惡性心律不整，亦不會增加心血管疾病的死亡率。相反，適量飲用還能降低心律不整的發生機率。

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每日多飲一杯風險反減3%

為了進一步證實此論點，醫生引述了2021年發表於權威醫學期刊《美國醫學會雜誌內科學》（JAMA Internal Medicine）的一項大型報告。該研究分析了英國人體生物資料庫（UK Biobank）中超過38萬人的長期健康數據。 結果發現，在安全範圍內，每天多喝1杯咖啡，發生心律不整（包括心房顫動與室上性心搏過速）的風險反而會下降3%。研究人員更利用基因學上的「孟德爾隨機化」進行深度分析，證實即使是天生基因導致「咖啡因代謝較慢」的體質族群，適量攝取咖啡因同樣不會增加心律不整的風險，打破了基因決定論的擔憂。

咖啡護心攻略

黃金飲用量：日飲2至3杯

另一項於2022年發表在《歐洲預防心臟病學雜誌》（European Journal of Preventive Cardiology）的大型研究，更對約45萬名受試者進行了長達12.5年的超長期追蹤。

數據分析顯示，不論是現磨研磨咖啡還是即溶咖啡，每天飲用2至3杯的人，其心血管疾病發病率、心律不整發生率，以及全因死亡率均降至最低點。研究人員相信，這與咖啡中除了咖啡因外，還富含多種天然抗氧化物、抗炎成分有關。

醫生提醒，雖然咖啡因被證實不會引發惡性心房顫動，但市民仍應注意個人耐受度。若本身對咖啡因較敏感，飲用後出現胃酸倒流、失眠或極度焦慮感，仍需適量減量。只要不盲目過量飲用，咖啡絕對是打工仔健康神隊友。

資料來源：腎臟科專科醫生江守山

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