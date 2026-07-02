30歲腎病男誤信小紅書廣告 找北京中醫線上看症 吃藥7天「冇好轉」睇急症保命！

《東張西望》昨晚（1日）報導一名30多歲腎病患者鄧先生，在小紅書看到北京三甲醫院中醫廣告後進行線上問診，服藥7天後肌酸酐狂飆至318，鉀指數更升至5.8危險水平，需緊急入院治療。

腎病男找北京中醫線上睇症險喪命

30多歲的鄧先生水腫、腳腫、容易疲倦和頭痛，在2020年確診高血壓和糖尿病腎病。鄧先生向東張主持王汛文表示，現時肌酸酐逹250，約腎病病人3期尾至4期水平，毒素若升到5期就需要洗腎，他不想洗腎，因為洗腎每星期要去醫院3至4次，不能全職工作，只靠兼職維持生計。為了避免這種情況，他不停找其他方法醫治，將希望寄託在中醫治療。

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鄧先生吃中藥後肌酸酐曾跌到170多，但情況反覆，又慢慢升回去，今年逹250，令他十分焦慮。後來他在小紅書看到科普的廣告，指三甲醫院的醫生能令病人指數由300回到90多。醫生在廣告影片中指，肌酸酐指數高其實是可防可控可治的，不用再擔心，又指這類問題一直都是自己的強項。

於是鄧先生決定求診其中一間三甲醫院，透過線上遠程視頻看症。鄧先生稱，他當時也半信半疑，因為線上不能把脈，但對方稱把脈也掌握不到病人指數，主要看病人指數資料，然後醫師在線上看病人的舌頭。鄧先生線上看症靠手機視像對話，與醫師談了大約10分鐘。醫師詢問他基本情況，但當他想問問題時，對方好像變得不耐煩，所以他有許多想問的問題都沒問到。醫師也沒有提醒鄧生要注意甚麼，不可以吃甚麼，或者用藥有甚麼要注意等。最後，鄧生花費約共4000港元購買一個月份量的處方藥。

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註冊中醫師徐澤昌博士接受《東張西望》訪問時表示，中醫講求望聞問切，綜合地診斷，包括觸摸病人脈象等，缺一不可。

食藥7天後指數飆升需睇急症

鄧先生本來打算先吃藥，然後按對方指示大約20多天後去驗血看看指數如何。但是，吃藥後鄧先生覺得有點頭暈，開始感到擔心。他吃了7天藥就去驗血，報先顯示肌酸酐升到318，鉀則狂飆至5.8。西醫指，鉀指數就5.8很危險，在街上隨時可能暈倒，甚至停止心跳，他意識到危險性，馬上進了急症室治療，吊幾天鹽水後，指數緩緩下降。及後他向醫師助理反映情況，對方要求他將降鉀粉和藥一起吃，有事就去醫院。鄧先生覺得很不合理，沒理由吃他們的藥要預備去醫院。最終與對方協商後，鄧先生獲退回藥費，但今次之後，他再也不敢在線上找中醫了。

資料來源：《東張西望》

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