港人睡眠不足成常態 醫生推介5大天然食物 香蕉獲封「超級失眠恩物」吃錯時間小心胃酸倒流

香港人生活節奏急促、工作壓力龐大，「不夠瞓」已成為絕大多數打工仔與學生的生活常態。許多人飽受失眠之苦，每晚在床上輾轉反側。對此，消化內科專科醫生蕭偉成指出，有時睡眠質素欠佳，身體缺的未必是安眠藥，而是晚餐後的特定營養。只要在晚餐後適量補充天然助眠食物，就能有效協助大腦「安心關機」。

大腦睡眠訊號由原料決定

蕭偉成醫生表示，從躺上床到進入深層睡眠，人體內部會經歷一連串複雜的化學反應。大腦需要利用食物中攝取到的「色胺酸」來製造血清素，進而轉換成掌控睡眠的褪黑激素。

如果體內原料不足、精神壓力過大或血糖不穩，大腦就無法順利啟動睡眠訊號，臨床上便會延伸出難以入睡、半夜易醒、淺眠、多夢等四大睡眠障礙。除了尋求藥物治療，市民亦可經由日常食材額外補充褪黑激素。蕭醫生建議，最佳的進食時間為晚餐飯後、約天黑後一至兩小時，此時攝取少量助眠食物最能發揮輔助效果；但若失眠是由嚴重焦慮引起，則仍應尋求專業精神科或藥物協助。

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5大助眠食材助安眠 香蕉含有天然色胺酸

想要為大腦補充足夠的睡眠原料，萧醫生推薦以下5種食材，並特別強調必須精準拿捏份量，切忌貪多：

香蕉（1 條）： 富含鎂與鉀，能有效放鬆繃緊的肌肉，且含有天然色胺酸，可於體內轉化為褪黑激素。

燕麥（1 小馬克杯）： 含有複合型碳水化合物，能顯著提高血清素的生成效率。

牛奶（1 小馬克杯）： 含有色胺酸，但切勿過量飲用，否則會產生飽脹感，甚至引發胃酸倒流、消化不良。

核桃與杏仁（1 小拳頭份量）： 富含鎂與維生素 B 群，能穩定神經系統、減少夜間無故覺醒的次數。

奇異果（1 個拳頭大小）： 富含天然血清素與抗氧化物，同樣切記不可吃過量，以免血糖上升過快。

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4大守則避免消化不良

雖然補充特定營養有助入眠，但蕭偉成醫生提醒，臨睡前的飲食絕非「愈多愈好」。若吃得太飽，腸胃在睡眠期間仍須被迫努力蠕動進行消化，不僅嚴重影響深層睡眠品質，還會因飽脹感與胃酸逆流引致胸口灼熱（俗稱「燒心」）。

針對夜間飲食，醫生給予市民以下四點核心建議：

控制時間： 助眠食物應在睡前 1 至 2 小時食用完畢，留給腸胃消化時間。 分量精準： 以輕食、少量為主，絕不建議當作宵夜過量進食。 拒絕重口味： 睡前必須避免攝取高糖分、高油炸及難消化的食物。 限制刺激物： 入夜後應嚴格減少咖啡因（如濃茶、咖啡）與酒精的攝取，避免中斷睡眠週期。

資料來源：蕭偉成醫生

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