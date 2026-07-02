6歲男童情緒失控社交障礙確診自閉症 中醫治療1個月重拾清晰表達力 解構改善方法

小朋友是否經常難以清楚表達想法、無故脾氣暴躁，伴隨着固執的行為，甚至晚上噩夢連連、夜夜驚醒？許多面對孩子有自閉症（ASD）或發育遲緩困擾的家長，常誤以為這些狀況只是「脾氣壞」或「過渡期」，卻忽略了這往往是孩子身體發出的警號。若未及時積極介入，恐進一步阻礙兒童的專注力、語言發展與社交溝通。究竟中醫如何在短短一個月內，讓確診自閉症的孩子變得情緒穩定、說話有條理？註冊中醫師李孔熙分享了一則6歲男童的真實康復案例。

6歲男童情緒失控社交受阻確診自閉症

李醫師指出，該名6歲男童經健康院評估後，確診患上自閉症（ASD）。男童媽媽表示，小朋友與同學或家人溝通時眼神飄忽、難以清晰表達自身想法，而且經常情緒失控，拒絕與其他同學交流。此外，小朋友的睡眠質素極差，睡眠極淺且常常發噩夢驚醒。長期的睡眠問題，導致他白天的精神狀態更加不穩定。經朋友介紹下，媽媽決定帶同兒子向他求助。

【同場加映】港爸為兩自閉症兒學習溝通技巧 籲以愛代替比較 4位SEN照顧者分享照顧日常

中醫治療1個月 男童重拾清晰表達力

李醫師診斷小朋友的情況屬於「心神不寧」，並出現小兒五遲病中的「語遲」，建議他每周進行2次針灸治療，每次留針30分鐘。小朋友對針灸並不抗拒，表現平靜，治療進度令人鼓舞：

治療1星期後： 媽媽驚喜回饋，小朋友晚上發噩夢的情況明顯減少，睡眠變得安穩，白天的情緒也隨之穩定。雖然說話表達仍未完全清晰，但已更願意主動與家人作言語溝通。

媽媽驚喜回饋，小朋友晚上發噩夢的情況明顯減少，睡眠變得安穩，白天的情緒也隨之穩定。雖然說話表達仍未完全清晰，但已更願意主動與家人作言語溝通。 治療1個月後：幼稚園老師主動聯絡男童媽媽，大讚小朋友開始能投入校園生活，與同學的互動大幅改善；溝通時能保持眼神接觸，說話變得有條理，能清晰表達自身想法。

李醫師隨後建議改服中藥作鞏固治療，3個月以來，小朋友的情緒一直保持穩定，遇到不合意的事情也能用言語清晰表達不滿，社交能力回復正常，老師和家長均對其進步感到十分滿意。

中醫如何治療兒童自閉症？

針對自閉症學童，李醫師指出，一般會以針灸治療為主，再按需要配合中藥輔助，通常在1至4次治療後已可開始見到改善，持續2至3個月治療能達到長期穩定的療效：

頭皮針灸： 能有效刺激大腦皮質的相應功能區，如負責情緒與語言的前額葉區域，達到加快神經傳導、促進語言發育並穩定情緒的效果。對改善發展遲緩、自閉症及專注力不足有顯著功效。

能有效刺激大腦皮質的相應功能區，如負責情緒與語言的前額葉區域，達到加快神經傳導、促進語言發育並穩定情緒的效果。對改善發展遲緩、自閉症及專注力不足有顯著功效。 中藥治療：針對「心神不寧」的患兒，會選用易入口、具清心安神及益智健脾功效的中藥，從根本改善睡眠。當噩夢減少、大腦得到充分休息，白天的專注力和情緒自然會大幅改善。

小兒頭皮針灸治療安全嗎？

李醫師解釋，在專業中醫師操作下，小兒頭皮針灸是非常安全的治療方式：

安全防護： 腦部有堅硬的頭骨保護，針灸絕對不會觸及大腦。

腦部有堅硬的頭骨保護，針灸絕對不會觸及大腦。 極淺刺入：醫師會選用極細、極短的兒童專用毫針，通常只刺入頭皮下方約1至2毫米。

如何讓孩子適應？很多家長擔心孩子怕針不配合，李醫師表示，根據臨床經驗，頭皮的痛覺神經較少，小朋友的抗拒感其實比想像中低。醫師在初診時也會從少針數、短留針時間開始，循序漸進讓小朋友適應，家長大可放心。

研究顯示頭皮針灸改善自閉遲緩成效達 97%

根據香港浸會大學中醫藥學院於2017年發布的臨床研究報告，浸大團隊曾對68名自閉症及發展遲緩兒童進行「頭皮針灸治療」臨床觀察（周兩次，共30次療程），成效非常顯著：

療程總有效率：高達97%

語言溝通遲緩：獲得 34.8%的顯著改善

社交障礙問題：改善幅度達37.9%

浸大研究團隊更在報告中特別強調：患兒年齡越小，接受治療的效果越顯著，尤其是在6歲前的發育黃金期，大腦的修復與復康能力最高。

資料來源：蘇安莎中醫診所

延伸閱讀：本港自閉兒童患者逾2.2萬人 陳錦鴻兒子以青年鋼琴家演出訴說成長歷程

---