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夏至養生｜專家教5大法則  應對香港「冰火兩重天」戒凍飲、護三關、飲啱湯水

保健養生
更新時間：12:00 2026-07-02 HKT
發佈時間：12:00 2026-07-02 HKT

夏至過後，陽氣極盛，香港進入「室外大暑酷熱、室內秋涼凍感」的典型「冰火兩重天」環境。這種劇烈溫差，正是都市人夏季容易生病的原因，中醫稱之為「陰暑」。

夏至5大養生法則 應對港式冰火夾擊

夏至期間人體毛孔大開，陽氣趨於體表，脾胃相對虛寒。若頻繁出入冷氣場所，加上過量飲用凍飲，寒氣便會乘虛而入，損傷脾胃，影響健康。面對夏季「冰火夾擊」，我們該如何養生？以下提供5大養生法則，助大家安然度過炎夏：  

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1. 出入冷氣房嚴護三關

進出冷氣場所時，宜披上薄外套或圍巾，重點保護肩頸、後頸及膝蓋。進入冷氣房前，應先抹乾汗水，避免毛孔急速閉合，將暑熱困於體內。

2. 戒絕凍飲改喝陳皮水

冰凍飲品易傷脾胃陽氣，建議改飲用室溫的陳皮水，有助發揮健脾化濕的功效。

3. 晚睡早起＋午間小憩

夏至後晝長夜短，中醫養生強調順應天時「晚睡早起」（約晚上11時就寢、清晨6時起床），並可於中午小睡15分鐘，有助養心寧神。

4. 清晨微汗運動忌虛耗

夏天運動應避免大汗淋漓，以免損耗心氣。建議於清晨進行八段錦或太極等溫和運動，微微出汗即可，有助氣血運行。

5. 時令湯水健脾祛濕

延續香港人飲湯習慣，可因應體質煲煮適合的老火湯，以驅除體內濕氣。適合夏天飲用的養生湯水：

  • 老黃瓜赤小豆扁豆瘦肉湯：清熱、利水、消腫
  • 綠豆陳皮老鴨湯：滋陰消暑
  • 小貼士：煲湯時添加兩片生薑，有助中和食材涼性，保護脾胃

只要順應節氣、調整生活習慣，便能有效抵禦「冰火夾擊」帶來的不適，安然度過炎夏，並為即將到來的「三伏天」打好基礎，實踐「冬病夏治」的養生之道。

 

撰文：香港都會大學護理及健康學院講師王艷萍博士

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王艷萍博士香港都會大學護理及健康學院講師簡介:

香港中文大學中醫中藥博士，長期從事中藥藥劑學本科及碩士課程教學，並參與中醫藥發展基金項目及中藥可持續管理相關研究，在學術期刊發表多篇研究成果。

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