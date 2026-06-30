港產太空人黎家盈歎「太空烤南瓜」 跑步機/中醫四診儀管理健康 拆解南瓜健康功效

港產太空人黎家盈隨神舟二十三號升空進駐天宮空間站已滿一個月。最新《天宮TV》影片顯示，黎家盈與乘組組員朱楊柱、張志遠除進行科學實驗外，更「解鎖」新體驗——用中國獨創的「太空烤箱」品嚐噴香烤南瓜。而黎家盈在太空品嚐烤南瓜的畫面，不僅展現了中國航天科技的生活化應用，也提醒大家南瓜平凡卻強大的營養價值。

太空烤箱烤南瓜+中醫四診儀 全面管理健康

影片中，航天員將清甜南瓜塊放入由九陽研製的「太空烤箱」。這款設備是太空廚房重要組成部分，配備殘渣收集器、加熱網、烤盤和網籠，解決了食物在軌漂浮問題，更將加熱溫度從過去的100℃提升至190℃，讓航天員在太空也能享受熱騰騰的烘烤美食。

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除了飲食新體驗，在太空健康管理方面亦一絲不苟。乘組使用結合AI的設備「中醫四診儀」採集身體數據，並以相關儀器對抗骨流失，同時定時輪流在跑步機上鍛煉，維持肌肉與骨骼健康。

拆解南瓜8大健康功效

南瓜不但在太空受歡迎，而在地球同樣是營養豐富的超級食物。泌尿科醫生呂謹亨曾在其社交平台發文，指出南瓜、南瓜籽及其提取物對身體有多種益處，重點如下：

1. 抗發炎作用

南瓜籽含維他命E和類黃酮等抗氧化劑，有助抑制體內炎症反應，對前列腺炎及全身性炎症均有幫助。

2. 促進泌尿系統功能

南瓜籽提取物可改善膀胱功能，減輕夜間尿頻和尿流不足等問題。

3. 預防腎結石

南瓜籽含高濃度鎂，能促進鈣代謝，減少鈣在泌尿系統積聚，從而降低腎結石風險。

4. 改善心血管健康

南瓜籽中的不飽和脂肪酸（特別是亞油酸）有助降低壞膽固醇（LDL），保護心血管，預防高血壓和動脈硬化。

5. 調節血糖

南瓜籽富含膳食纖維，有助控制血糖水平；南瓜天然成分能增強胰島素敏感性，對糖尿病患者或預防糖尿病發展有益。

6. 增強免疫系統

南瓜含豐富維他命A，有助維持黏膜屏障，防止細菌病毒入侵；維他命C則促進白血球生成，增強免疫力。

7. 改善心情與睡眠

南瓜籽富含色氨酸，是合成血清素的前體，有助穩定情緒，並轉化為褪黑素，改善睡眠質量。研究指出，適量攝取南瓜籽有助緩解焦慮與失眠。

8. 改善前列腺健康

南瓜籽油富含植物固醇和delta-7-固醇，能有效減少前列腺增生症狀（如尿頻、尿急），改善下泌尿道功能。

資料來源：泌尿科醫生呂謹亨

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