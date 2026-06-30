專家盤點6大「傷精」飲食 吃加工食品/飲酒齊齊上榜 補鋅/硒提升精子活力？

備孕都關男人事？男性的精子品質、數量與活動力，同樣是孕育健康下一代的重要關鍵。有專家提醒，日常飲食習慣會直接影響精子健康，若長期攝取過多加工食品、油炸速食或蔬果不足，身體容易處於高氧化壓力狀態，影響精子的生成與活力。只要適度調整飲食，便能為精子「加分」，提升整體生育能力。

6大「傷精」飲食習慣 你中了幾項？

營養師高敏敏在個人Facebook專頁分享，以下飲食習慣可能對男性生殖健康構成威脅，分分鐘超「傷精」，值得特別留意：

傷精飲食｜1. 受污染海鮮

部分大型魚類或來自污染海域的海鮮，可能含有重金屬或環境污染物，長期大量攝取或影響生殖系統。

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傷精飲食｜2. 速食與加工食品

高油、高鹽、精緻澱粉及加工肉品，容易誘發身體發炎反應，增加氧化壓力，對精子品質不利。

傷精飲食｜3. 過量飲酒

酒精干擾荷爾蒙平衡與生殖細胞健康，增加代謝負擔，備孕期間應盡量減少或避免。

傷精飲食｜4. 飲食不均衡

長期偏重肉類而忽略蔬果，容易缺乏維生素、礦物質及抗氧化物，影響精子生成。

傷精飲食｜5. 蔬果攝取不足

蔬果中的維他命C、E、植化素及膳食纖維，有助抗氧化、維持代謝，對精子活力至關重要。

傷精飲食｜6. 高脂肪飲食

過量飽和脂肪可能影響荷爾蒙平衡與代謝，不利於精子健康。

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養精必吃4類「加分食物」

想提升精子品質，可多攝取以下營養豐富的食物：

高維他命食物：維他命A、C、E、D及B12有助維持生殖健康，提供抗氧化防護。 綠色蔬菜：深綠色蔬菜富含葉酸、維生素C、E、鎂、鋅、硒，是備孕飲食的重要基石。 Omega-3脂肪酸：鮭魚、鯖魚、堅果、亞麻仁籽等，有助維持細胞膜健康，與精子活動力相關。 含鋅、硒食物：鋅和硒是男性生殖健康的關鍵礦物質，可從牡蠣、南瓜籽、堅果、海鮮、蛋、肉類適量補充。

潛在元兇：生活壞習慣逐個捉

紐約哥倫比亞大學生育中心Alex Robles醫生指出，事實上男性因素佔所有不育個案的三分之一至一半。究竟哪些因素令「精子」變得無氣無力？

1. 肥、煙、酒、毒

多種生活方式因素，包括肥胖、吸煙都可能導致男性生育力下降。過量飲酒和使用大麻會直接導致生育力下降。

2. 發燒、感染疾病

全身發炎、感染，甚至剛從流感或新冠肺炎等引起的高燒，都會在3個月內令精子數量「斷崖式下跌」。

3. 微塑膠？手機放褲袋？

社交媒體上瘋傳，手機放前褲袋會損害男性生育力、微塑膠會導致不育；雖然專家表示這種影響在生理上是可能的，但目前沒有科學證據支持這種說法。不過，有證據顯示，干擾內分泌的化學物質（例如塑膠產品釋出之化學物），確實有機會擾亂內分泌，男士們宜小心為妙。

坊間有不少「補充品」聲稱提升精子數量，但專家指此說法並無強而有力的科學證據支持，與其亂花錢，不如專注管理好生活習慣。

資料來源：營養師高敏敏、New York Post

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