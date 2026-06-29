世界盃2026｜尼馬「入球跳舞」藏洋蔥 助5歲血癌男童撐過化療痛苦 14年後抗癌成功感動重聚！

世界盃2026｜世界盃淘汰賽上，五屆冠軍巴西隊的賽事向來是全球焦點。近日網上瘋傳一段極其珍貴影片，揭開了巴西球星尼馬（Neymar）在球場上慶祝進球時，那段看似滑稽的舞蹈背後，原來藏著一個與白血病（血癌）男童長達14年的生死約定。這份諾言的重量，不僅感動了無數球迷，更成為一個小生命與病魔搏鬥時的求生力量。

世界盃2026｜巴西球星尼馬與白血病男童感人約定

2011年，當時年僅5歲的巴西小男孩馬特烏斯（Matheus）不幸確診患上血癌。嚴苛的化療讓他頭髮掉光、身體極度虛弱，甚至連最愛的足球賽都提不起精神觀看。母親不忍心看到兒子受盡病痛折磨，抱着一絲希望，嘗試寫信給兒子的偶像——當時效力巴甲球隊山度士（Santos）、如日中天的森巴新星尼馬，透露兒子唯一的願望就是能見偶像一面。

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對於一個高高在上的國際巨星而言，這封信本該石沉大海。然而，山度士球會與尼馬竟然真的安排了這場見面。見面當天，臉色蒼白的馬特烏斯見到偶像，終於露出了久違的燦爛笑容。他興奮地在尼馬面前跳起了一段自創的手勢舞，然後用稚嫩的聲音怯生生地問：「你以後進球了，能不能跳這個舞？」尼馬沒有敷衍，隨即與他擊掌許下承諾：「你等着。」

第二年，尼馬在比賽中成功破網。他破天荒地沒有做出自己標誌性的「鬼臉」慶祝動作，而是拉着隊友排成一排，在全世界的鎂光燈下，一字不差地重演了馬特烏斯當天跳的那段舞。電視機前的馬特烏斯看到這一幕，感動得淚流滿面。從此，這段舞蹈成了他對抗癌症的「精神支柱」，每當化療痛苦得快要撐不下去時，他就在腦海中重溫尼馬為他起舞的畫面，藉此汲取活下去的勇氣。

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世界盃2026｜跨越重傷揮淚重返國家隊

隨着年月過去，尼馬的職業生涯幾經起伏。近年他屢受嚴重傷患困擾，出賽率大跌，商業價值亦大不如前。不過，這位34歲老將並未放棄。在巴西國家隊對陣蘇格蘭的世界盃小組賽最終戰中，巴西以3：0大勝，但最令全場球迷動容的一幕，是第76分鐘入替上陣的尼馬。這是他相隔981天後，歷經重傷折磨與外界質疑，再度披上森巴戰袍為國效力。當終場哨音響起，這位已為國家隊攻入79球的歷史進球王沒有狂喜狂呼，而是默默蹲在草坪上雙手捂臉，止不住的淚水奪眶而出，宣洩着這兩年多來的辛酸。

世界盃2026｜14年後奇蹟重聚續前緣 小男孩抗癌成功

到了 2025 年，尼馬選擇放棄沙地阿拉伯球會的奢華高薪，毅然重返母隊山度士。對他而言，重回起點最動人的時刻，並非再次穿上熟悉的球衣，而是他與馬特烏斯在闊別 14 年後，竟然奇蹟般重逢。當年的「光頭小男孩」如今已熬過骨髓化療、抗癌成功，蛻變成一位身高近 1.8 米、身形健碩的 20 歲青年。兩人再次見面，聊起當年的點滴，兩人極具默契地在鏡頭前再度同步跳起當年的那段承諾之舞。

這段重聚影片隨即在各個社交平台引發轟動，不少香港網民紛紛留言高呼「睇到眼濕濕」：「這就是足球與承諾最動人的力量！」、「有情有義，願主賜福這位善良的孩子」、「在名利場裡，還能看到如此重信守諾的人性光輝，真的淚崩了。」

資料來源：SantosTV Novibet

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